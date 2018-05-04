1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afrin astsubayının, arabasını ve silahını çalan hırsız yakalandı

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Astsubay Murat Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız gözaltına alındı. Otomobil, astsubayın ailesine teslim edildi
04 Mayıs 2018 17:09
Yazdır
Afrin astsubayının, arabasını ve silahını çalan hırsız yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Murat Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Astsubay Murat Y, Afrin'e gitmeden önce ailesiyle vakit geçirmek için Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda piknik yapmaya gitti.

Otomobilini piknik alanına park eden Astsubay Murat Y, döndüğünde aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, Astsubay Murat Y.'nin 23 BC 118 plakalı otomobilinin, Umut E. tarafından çalındığını tespit etti.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete getirilen zanlı, ifadesinde, otomobili sakladığı yeri söyleyerek aracın içerisindeki Murat Y'ye ait silahı Seyit Ahmet E'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine yakalanan Seyit Ahmet E'nin ise silahı Hakan O'ya sattığını söylemesi üzerine Hakan O. da gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AFRİN'DEKİ ASTSUBAYA MÜJDELİ HABER TELEFONLA VERİLDİ

Öte yandan, emniyet yetkilileri, Özel Kuvvetlerde astsubay olarak görev yapan Murat Y'ye telefonla ulaşarak aracının ve silahının bulunduğu bilgisini paylaştı. Murat Y'nin çok sevindiğini söylediği ve polis ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Çalınan araç ile silah, astsubayın ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,839 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Telefonunun önüne not yazan kadını ikinci kez dolandıramadılar
05 Mayıs 2018 10:50		 Havuza balıklama atlayan turist öldü
05 Mayıs 2018 10:40
Tarihi eser operasyonunda 1'i polis 2 gözaltı
05 Mayıs 2018 09:58		 '15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar
05 Mayıs 2018 09:40
Nikahtan 3 gün sonra 65 bin TL'yi alıp kaçtı
05 Mayıs 2018 07:45		 Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
05 Mayıs 2018 07:40
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
05 Mayıs 2018 07:05		 Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu
04 Mayıs 2018 22:29
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
04 Mayıs 2018 20:05		 Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı
04 Mayıs 2018 19:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük kadını 4
maç kaç kaç 1
bi sus ya 2
iyi 2
temel karamollaoğlu 2
ikili averaj 1
balkonu kapatmak 2
emekliye 2 bin lira ikramiye 1
Sözlükte cuma 6
meral akşener'e imza verenler araştırılsın 6
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam