OHAL Komisyonundan, 8 ay sendika üyeliği için karar

OHAL Komisyonunun, KHK ile ihraç edilen kamu personeline yönelik incelemeleri devam ediyor.

Memurlar.net'te, 2 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan haberde, başkasına hat veren ve FETÖ terör örgütü ile başkası bir ilişkisi olan memur hakkında göreve iade kararı verdiğini belirtmiştik. Tıklayınız.

Bugün tarafımıza yeni bir bilgi ulaşmıştır. Aktif Eğitim Sen'e 2014 yılından itibaren 14 ay süreyle üye olmuş bir öğretmen 672 sayılı KHK ile ihraç edilmiştir.

Savcılık yaptığı incelemede, terör örgütüyle başka bir ilişkisi olmayan öğretmen hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

Öğretmen, bilgileri OHAL Komisyonuna iletmiş ve sendikaya 8 ay süreyle üye olduığunu, istifa etmesine rağmen okul müdürünün 6 ay süreyle istifasını işleme koymadığını belirtmiş ve buna dair belgeleri komisyona sunmuştur.

OHAL Komisyonu, terör örgütüyle başka bir ilişkisi olmayan ve gerçekte 8 ay süreyle sendikada üye olarak kalan bu öğretmenle ilgili olarak iade kararı almıştır.