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Yazıcı: Kılıçdaroğlu milletvekilliğini garantiye aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, İnce'nin adaylığına ilişkin, "(Kılıçdaroğlu) Böylece milletvekilliğini garantiye aldı. Partinin başında genel başkan olarak, milletvekili olarak kalmayı tercih etti." dedi
04 Mayıs 2018 17:11
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Yazıcı: Kılıçdaroğlu milletvekilliğini garantiye aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hem cumhurbaşkanlığına hem de aynı gün yapılacak milletvekilliğine aday olunabilseydi emin olun bugün Muharrem İnce değil, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, "Bu süreçleri değerlendirirken, partilerin sözcüleri, genel başkanlarının söylemlerini de dikkate alıp bir hüküm cümlesi kurmak gerekir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday olup olmadığı ve aday belirlenip belirlenmediği konusunda yöneltilen sorulara "Uyum yasası bir çıksın ondan sonra karar vereceğiz." diye cevap verdiğini hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Neyi bekliyordu dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu, çıkacak uyum yasasında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin aday olabilecek olanların aynı gün yapılacak seçimlerde hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağına kendisini adeta endekslemişti. Hem cumhurbaşkanlığına hem de aynı gün yapılacak milletvekilliğine aday olunabilseydi emin olun bugün Muharrem İnce değil, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaktı. Niye olmadı? Çünkü sonuçlar aşağı yukarı belli. Anketlerden, toplumsal olaylardan, kamuoyu yoklamalarından belli ki bu işin favorisi bugünkü Cumhurbaşkanımız."

"Milletvekilliğini garantiye aldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiklerine işaret eden Yazıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o süreci beklemek suretiyle kendi durumunu garantiye aldı. Milletvekilliğini garantiye aldı. Partinin başında genel başkan olarak, milletvekili olarak kalmayı tercih etti." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki önemli bir rakibi olduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Muharrem İnce'ye bir imkan verir gibi gözüküp hem de o süreçlerde Muharrem İnce'nin potansiyelini azaltmak, konumunu zayıflatmayı hedefliyordu. Burada Sayın Kılıçdaroğlu başarılı bir taktik uygulamıştır. Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olmayan rakibini, cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle, diskalifiye etmiş. Aynı zamanda bu rakibin milletvekili adayı olmasını önlemek suretiyle CHP'nin olası meclis grubunda İnce'nin yer almasını da bu manevrasıyla önlemiş oldu."

"Biz, bu ülkenin kalkınması ve gelişmesinden yanayız"

"Şöyle konuşurum, şöyle çakarım" gibi söylemlerin AK Parti'nin siyaset tarzı dışında olduğuna işaret eden Yazıcı, milletin iş göreni, üreteni, taş üstüne taş koyanı bildiğini, takdir ettiğini aktardı.

Yazıcı, milletin geleceğine baktığını, tercihini ona göre yaptığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı için, iktidarı da kastederek "Çıldıracakları bir aday olacak" dediğinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Valla kim çıldıracak bilmiyorum. Herhalde İnce'nin taraftarları mı o kampanyalarda, kongrelerde, kurultaylarda, onu mu kastediyor, bilemiyorum. Biz, bu ülkenin kalkınması ve gelişmesinden yanayız. Bu siyasi işler, faaliyetler, öngörüler laboratuvarda fizik deneyi yapmaktan çok farklıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Yetki kanunu son aşamada"

Meclis'ten çıkarmayı hedefledikleri yetki kanununa ilişkin Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yetki kanunu son aşamada. Anayasanın 91. maddesi çerçevesinde uyum sürecini, seçimlere kadar olan süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirmeyi sağlamak amacıyla, çerçevesi, sınırları, alanı belirlenmiş 3-4 maddeden oluşan bir yetki kanunu metni hazır durumda. Sanırım pazartesi, salı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla bir kez daha gözden geçirir ve Meclise sevkini sağlarız. Meclis tatile girmeden önce çıkacak kanunlar arasında yer alıyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağı, o gün biteceği kanısında olduğunu kaydetti.

Aynur Ekiz
Anadolu Ajansı
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