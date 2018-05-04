|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cerrahpaşa'da eyleme hastalar da destek verdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversite bünyesinden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması, öğretim üyeleri, personel, öğrenci ve hastalar tarafından protesto edildi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde kol kola girerek geniş bir daire oluşturan öğrenci, öğretim üyesi ve personelin protestosuna, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de destek verdi.
Gruptakiler, "Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak", "Susma, haykır, bölünmeye hayır", "Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz" şeklinde sloganlar attı.
Bazı öğrenciler, hastane bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yaparken, eyleme, hastanedeki bazı vatandaşlar da destek verdi.
Eylem nedeniyle polis, hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.
Tek sıra halinde yürüyüşe geçen kalabalık, daha sonra dağıldı.
Bu haber 669 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI