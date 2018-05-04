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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasında gözaltılar 45 oldu
Konya merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi
Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 zanlı daha yakalandı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, TSK'ya yerleştirilen kripto örgüt üyeleri oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 40'ı gözaltına alınmıştı.
Savaş Güler
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