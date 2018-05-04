Akdağ: Artık bu topraklarda teröristin esamesi okunmayacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, terörle mücadelede büyük başarı yakaladıklarını belirterek "Her türlü hizmeti bu topraklara taşımaya devam edeceğiz. Artık bu topraklarda teröristin esamesi okunmayacak, onlar bir daha sizi rahatsız edemeyecekler." dedi.

Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile AK Parti Karayazı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Akdağ, ellerinde silahlarla ülkeyi bölmeye çalışan teröristlerin insanlar üzerinde çok kötü baskı yaptığını söyledi.

PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin proje örgütler olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim kardeşliğimizi yok etmek, huzurumuzu ortadan kaldırmak, Türkiye'nin kalkınmasına mani olmak için ortaya konmuş örgütlerdir. Bu örgütler ne Kürt'e ne Türk'e ne Arap'a hizmet eder. Bu örgütlerin hizmet ettiği yerler bellidir. Uluslararası birtakım kötü niyetli güçler, bu terör örgütlerini maşa gibi kullandılar ama Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla artık Türkiye'de bu meseleyi halletmiş durumdayız. Bir daha bu topraklarda terörün insanımıza baskı yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Daha sonra İlçe Kültür Merkezinde muhtarlarla toplantı yapan Akdağ, ardından hayırsever iş adamı Ali Şeker tarafından inşa edilen ve Tekman, Karayazı, Karaçoban ilçelerindeki çocuklara hizmet verecek 4 katlı kız Kur'an kursunun açılışına katıldı.

Kaymakamlık önündeki açılış töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kız Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı "Teşekkür" klibi katılımcılara izletildi.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, memleketine kız Kur'an kursu inşa eden iş adamı Şeker'e teşekkür etti.

Şeker'in daha önce birçok Kur'an kursu inşa ettiğini dile getiren Akdağ, "Bu güne kadar 16 binin üzerinde kızımız bu Kur'an kurslarında öğrenim gördüler. 100'ün üstünde kızımız da bu Kur'an kurslarında hafız oldular. Hazreti Peygamberimiz hayırlı insandan bahsederken Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerden bahsediyor, bu çok önemli." dedi.

"Ülkenin üzerinden terör kabusunu kaldırdık"

Akdağ, ülkenin üzerinden terör kabusunu kaldırdıklarını anlatarak bunu çok kararlı duruşla yaptıklarını vurguladı.

Bu mücadelede şehitler verdiklerini ve gazilerinin olduğunu aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"Terörle mücadeledeki bu başarı Cumhurbaşkanımız, gözbebeğimizin dik duruşuyla oldu. Terör öyle bir bela ki adı ne olursa olsun PKK, DEAŞ, FETÖ olsun büyük bir zulüm. İnsanları hayatından bezdiren, güven duygusunu yok eden, yaşama arzusunu kıran berbat bir zulüm. Hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri proje örgütlerdir. Adını PKK koymuştular ama Suriye'de PYD, YPG koydular. Burada foyaları ortaya çıkınca başka bir şeye döndüler. Yarın belki başka bir şeye değiştirecekler."

Akdağ, DEAŞ diye rezil bir örgütün güya İslam adına hareket ettiğini ileri sürdüğünü belirterek DEAŞ'ın İslam ile hiçbir alakası olmadığına işaret etti.

"FETÖ ile PKK terör örgütü işbirliği yaptı"

Suriye'deki operasyonlarda DEAŞ'ın PKK ile aynı olduğunu gördüklerini ifade eden Akdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gördük ki FETÖ ile PKK terör örgütü işbirliği yaptı. Bunların güya Kürtlerin hakkını, İslam'ı savunuyoruz diye ortaya çıkmalarının hiçbir kıymeti yok. Bunlar proje örgütlerdir, arkalarında batılı ülkelerin derin devletleri ya da derin örgütleri var, bunu biliyoruz. Bunların bir tek maksadı vardır şu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek, ayağımıza çelme takmak, huzurumuzu bozmak, büyümemizi, gelişmemizi engellemek, kardeşlik ruhunu bu ülkeden kaldırmak. Allah'a şükürler olsun bu ülke, 81 milyon, Türk milleti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz."

Akdağ, Türkiye'de insanların huzurlu olmasını istediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bundan sonra kim hangi oyunu oynarsa oynasın bu büyük aziz milletin başını eğmeyecek bir durumda yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki Karayazı 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanının yanında duracak. Her türlü hizmeti bu topraklara taşımaya devam edeceğiz. Artık bu topraklarda teröristin esamesi okunmayacak, onlar bir daha sizi rahatsız edemeyecekler."

Konuşmaların ardından Akdağ ve beraberindekiler, kurdele keserek kursun açılışını gerçekleştirdi, binayı gezerek öğrencilerin Kur'an eğitimi göreceği bölümleri inceledi.

Akdağ, daha sonra Karayazı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gençlerle buluştu.

Yunus Okur