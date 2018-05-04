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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
HDP, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde cezaevinde bulunan partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aday olarak gösterdi
HDP, Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için kullanılacak seçim şarkısını açıkladı: "Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde."
HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı şarkıyı duyurdu.
"Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde" denilen şarkı için hazırlanan klipte cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve farklı kesimlerden seçmenlerin fotoğrafları kullanıldı.
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