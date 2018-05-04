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Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 178,90 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 293,00 lira, Cumhuriyet altını 1.197,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 178,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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