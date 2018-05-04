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Bin doktora öğrencisine burs verilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Önümüzdeki günlerde yaklaşık bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla burs vereceğiz ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak
04 Mayıs 2018 17:44
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Bin doktora öğrencisine burs verilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." dedi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü yapan Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ile gençlerle bir araya geldi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, tüm faaliyetleri bu 3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gençlere KOSGEB ve TÜBİTAK'a başvurmaları önerisinde bulunan Özlü, şunları kaydetti:

"Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık, sağlam bir çalışma yaptık. Türk sanayisinin dijital dönüşümünü 6 bileşenden oluşturduk. Yol haritamız hazır, bunu önümüzdeki günlerde uygulayacağız. Türkiye, sadece Afrin'de güvenlik sebebiyle bir operasyon yürütmüyor, sessiz sedasız Antartika'da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı içinde 28 kişilik bir heyeti Antartika'ya gönderdik. Orada Türkiye'nin kuracağı bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar. Gelecek yıl inşallah 3'üncü seferimizi Antartika'ya düzenleyeceğiz ve orada Türkiye'nin bir bilim üssü olacak."

- Türkiye'nin Otomobili Projesi

Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. 11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." diye konuştu.

- "Kendi işinizi kurun, devlet desteklerinden yararlanın"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, gençlere kendi işlerini kurması tavsiyesinde bulunurken, bu anlamda devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını da istedi.

Özlü, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilecek yeni burs programına ilişkin de, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de özel sektör bünyesinde ağırlıklı olarak Ar-Ge merkezleri açıyoruz. Bunların sayıları yaklaşık bin 60 oldu. Şimdi bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak personelin maaşının belli miktarını biz verip destek sağlıyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinde doktora programı hazırlayacağız.

Önümüzdeki günlerde yaklaşık bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla burs vereceğiz ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak. Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesine imkan sağlayacak bir altyapı oluşturuyoruz. TÜBİTAK, bugünlerde bir burs programı açıklayacak ve bu daha çok endüstriyel doktora ağırlıklı olacak. Endüstriyel doktora programını bu ay hayata geçirmeye başlayacağız."

Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özlü, "Sizin kuşağınızdan çok umutluyuz, beklentimiz çok yüksek. Türkiye bir sıçrama yapacaksa sizin sayenizde yapacak." dedi.

- "Yeni TÜBİTAK, her düzeyde daha ulaşılabilen bir kurum olacak"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da içinde bulunduğumuz dönemde rekabet için iş birliğine yönelik üretilen bilgi üstünlüğü ile dijitalleşmenin önemli olduğunu vurgulayarak, başarılı olmak için nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacına işaret etti.

Mandal, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilen projeler ile ilgili katılımcılara bilgi verirken, bilgi üretiminde etik değerlere sahip olmanın önemine dikkati çekti.

Bakan Özlü'nün "Yeni TÜBİTAK" kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mandal, "Yeni TÜBİTAK, her düzeyde daha ulaşılabilen bir kurum olacak. İkincisi, bizim nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Destek programlarımızı daha iş birliği odağıyla yürüteceğiz. Sanayi-doktora programı diye yeni bir program başlatıyoruz. Sanayide çalışırken veya gelecekte sanayide çalışmayı planlıyorsanız mayıs ayında bu programı açıklıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'da yılda 7 bin öğrenci girişimcilik eğitimlerimizden faydalanıyor"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ise KOSGEB'in, gençleri, girişimcilikle ilgili hedef kitle haline getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere üniversitelerde girişimcilik eğitimi veriyoruz. İstanbul özelinde yılda yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi bizim girişimcilik eğitimlerimizden faydalanıyor. Bunların hepsi arzu ettikleri takdirde, kendi işlerini kurmaları halinde KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyor. İş kurma safhasında ihtiyaç duydukları ana sermayeleri KOSGEB tarafından veriliyor.

Temel olarak bakıldığında, girişimcilikte değişik gruplara özel ayrıcalıklar tanımıştık. En son icra komitesinde de gençlere pozitif ayrımcılık yaparak, yeni iş kuracak olan gençlerimize normal destekleme oranlarımızın çok üzerinde destekler vererek, onların iş sahibi olması, hayata atılması, iş sahibi olmayıp başka yerde çalışacaklar için de girişimci ruhu almalarını hedefliyoruz."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, oturumun ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı
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