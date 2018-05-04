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Trafikte bunu yapanlara büyük cezalar geliyor

İçişleri Bakanı Soylu: Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır
04 Mayıs 2018 17:48
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Trafikte bunu yapanlara büyük cezalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, ilgili daire başkanları, kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, ulkede teror, uyusturucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulasmadan "basarılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Guvenligi Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu dogrultuda gorevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

- Yüze yazılan ceza oranı yüzde 32'ye ulaştı

Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konuldugu bolgelerdeki kazalarda yuzde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptıgımız calısmalarla yuze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e cekmeyi basardıklarını aktardı.

Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.

Trafik kontrollerini artırdıklarına değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2016'ya gore 2017 yılında trafik ekiplerimizce yapılan kontroller, toplamda yuzde 27,4 oranında arttı. Buna paralel olarak, meydana gelen kaza sayısında ve 100 bin kaza ve arac basına olum oranlarında azalıslar elde edildi. 100 bin araca dusen olum sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulastıgımız rakam 52'dir. 100 bin nufus basına dusen olum sayısı ise 2008'i 100 olarak kabul edersek 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemistir."

Soylu, trafik kazalarının sadece binde 5'inin otobuslerin karıstıgı kazalar olduğunu, bu kazalarda hayatını kaybeden insanların sayısının ise tum kazalarda hayatını kaybeden insanların yüzde 3,3'unu olusturduğunu bildirdi.

Otobüs kazalarının özellikle 02.00-08.00 saatlerinde meydana geldiğine vurgu yapan Soylu, kazaların başlıca sebeplerinin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu, bunu engellemek amacıyla özel denetimler yaptıklarını anlattı.

- Trafik denetleme noktaları oluşturuldu

Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yogun oldugu guzergahlarda özellikle otobuslere yonelik ve diger araclara yonelik trafik denetleme noktaları olusturduk. İlk ornegini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu uzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracagız." dedi.

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik polislerinin de denetim gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, bu şekilde geçen yıl 3 bin 628, bu yılın ilk üç ayında ise 2 bin 836 denetim yapıldığını kaydetti.

- Otobus denetimlerinde yuzde 63 artıs

Tum otobus denetimlerinde yuzde 63 artıs gerceklestirdiklerini ve bu denetimler sayesinde 2016 yılına gore 2017 yılında meydana gelen tum otobus kazalarında yuzde 12,4 azalıs görüldüğünü vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca otobus kazalarının yogun oldugu gece 2 - sabah 8 arası yaptıgımız bu denetimler sayesinde bu periyottaki kaza sayısında aslında çok azalış sağlamadık yuzde 3,5. Çok daha fazla azalış sağlamamız lazımdı. Yine bu periyottaki can kayıplarında ise yuzde 11,1 oranında azalma elde ettik."

Geçen yıl meydana gelen kazalarda yoldan kaynaklanan kusurların oranının binde 8, araçlardan kaynaklanan kusur oranının ise binde 5 olduğunu anlatan Soylu, Medya Takip Projesiyle trafik konusunda yapılan hataların tespit edildiğini belirtti.

Soylu, en çok kaza yapan sürücülere yönelik eğitimler verildiğini anımsatarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Enstitüsü'nün Polis Akademisi Başkanlığı'na alındığını aktardı.

- Trafik Enstitüsü'nde özgün eğitim verilecek

Trafik konusundaki uzman personelin başka birimlere geçmemeleri yönünde bilgilendirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Trafik Enstitüsü sayesinde bu konuda onların (trafik polisleri) özgün eğitim almasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde 13 bin polisimiz var şu anda eğitimdeler. Bunlardan 3 bin tanesini trafik için ayıracağız, burada eğiteceğiz, Trafik Daire Başkanlığına alacağız, Başkanlıktan illere göndereceğiz. Yani bir daha oradaki trafik polisi memurumuzu bir taraftan bir tarafa nakledebilme imkanlarını da ortadan kaldıracağız. Bizim, onun yetişmiş, yetkin, tecrübeli haline ihtiyacımız var."

FETÖ ile mücadele için trafik birimlerinden diğer birimlere personel aktardıklarını, yapılacak 10 bin alımdan da 2 bin polisin trafik birimlerinde istihdam edileceğini bildiren Soylu, trafik polislerinin kullanması amacıyla 284 adet yeni motosiklet alımıyla ve bu birimdeki personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla kıyafetlerinde de düzenlemeye gidildiğini vurguladı.

Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın olumsuz sonuçlara neden olduğunu kaydeden Soylu, trafikte yapılan kötü alışkanlıklara yenilerinin eklenmemesi gerektiğini anlattı.

- Makas atanlara ceza yolda

Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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