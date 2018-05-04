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Bu okulun öğretmenleri kendini de eğitiyor

Üsküdar'daki bir ilkokulun öğretmenleri, yeni neslin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için "Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri" adlı bir projeye imza attı
04 Mayıs 2018 17:56
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Bu okulun öğretmenleri kendini de eğitiyor

Üsküdar'da bulunan Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, ayda bir, kendilerini mesleklerinde daha iyi noktalara getirecek kişisel gelişim ve eğitim üzerine okudukları kitapları paylaşıyor.

Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, gelişen dünyanın yeni nesil gençlerine ayak uydurmak için, "Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri" adlı bir projeye imza attı.

Projede her öğretmen mesleki anlamda onları daha iyi noktalara taşıyacak kişisel gelişim ve eğitim üzerine kitapları okuyor, daha sonra ayda bir düzenlenen buluşmada her öğretmen, okuduğu kitabı, slaytlar eşliğinde meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Projeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren Deniz-İş İlkokulu Müdür Yardımcısı Züleyha Birinci, değişen ve gelişen dünya koşullarında çocukların da hızla geliştiğini, bu yüzden kendilerini sürekli geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Kendilerini geliştirmek için başlattıkları çalışmaya, "Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri" adını verdiklerini belirten Birinci, bu etkinlik ile her öğretmenin ayda bir gün gerçekleştirilen buluşmada okuduğu kişisel gelişim ve eğitim ile ilgili kitapları meslektaşlarına slayt gösterileri eşliğinde anlattığını kaydetti.

Bu şekilde öğretmenlerin bakış açılarını geliştirmeyi ve çocukların değişen dünya koşullarındaki ihtiyaçlarını anlayabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Birinci, "Çocuklar dünyadaki değişimlere o kadar hızlı ayak uyduruyor ki biz eğitim fakültesinden aldığımız bilgilerle devam edersek onlarla aynı dili konuşamıyor duruma gelebiliriz. Çünkü çocuklar çok hızlı ilerliyor. Öğretmenlerin de aynı şekilde onlarla birlikte yürümesi gerekiyor." dedi.

"Eğitimdeki sorunlar her yerde aynı"

Birinci, yurt içi ve yurt dışında yazılmış kitapları okuduklarını, bu sayede dünyadan farklı bakış açılarını görme fırsatı yakaladıklarını anlattı. Okudukları kitaplarda dünyadaki eğitim sistemlerinin sorunları ile Türkiye'dekilerin birbirinden farklı olmadığını gördüklerine de değinen Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün benim anlattığım 'Okulu Yeniden Kurmak' adlı, ünlü ve iyi bir eğitimcinin Amerika'daki eğitim sisteminin sorunlarını içeren bir kitabının özetini arkadaşlarıma anlattım. Bugünkü kitap sonunda şunu gördük, onların sorunları da bizden çok farklı değil, aynı bizim eleştirdiğimiz konuları eleştiriyorlar. Okul müdürlerine, öğretmenlere, çocuklara önerdikleri şeyler aşağı yukarı bizimkilerle paralellik içeriyor. En azından bu bizi rahatlattı. Onlardan biz de fikir alabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki ülkemizdeki eğitim politikalarıyla ilgili yapılan çalışmaları da okuyoruz. Onlardan da fikirler alıyoruz. Bu şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

"Dünyadaki gelişimi yakalamamız gerekiyor"

Proje kapsamında okuduğu kitabı gelecek ay meslektaşlarıyla paylaşmaya hazırlanan Deniz-İş İlkokulu öğretmenlerinden Nuran Nuhoğlu da çalışmanın birlik, beraberlik ve iletişim açısından kendilerine çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki gelişmeleri yakalamak için okumanın çok önemli olduğuna işaret eden Nuhoğlu, "Eğitim değişiyor, gelişiyor, dünya gelişiyor. Farkındalığımızı artırıp, dünyadaki gelişimi yakalamamız gerekiyor. Okumalıyız, okumak zorundayız. Okuduklarımızı da bu tip etkinliklerde paylaşmalıyız." dedi.
Anadolu Ajansı
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