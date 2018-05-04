PTT, 5 bin kişilik alımın 4 bin 248 kadrosuna sadece yazılı sınav puanıyla atama yapacak

PTT A.Ş. bugün çok önemli bir ilan yayımlandı. İlana göre kuruma 5 bin personel alınacak. İlanı görmek için tıklayınız.

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İLE POSTACI KADROLARI İÇİN SADECE YAZILI SINAV SONUCU ESAS ALINACAK

Ancak, ilanda kadro sayısı kadar önemli bir detay bulunmaktadır. İlanda yer alan bilgilendirme şu şekildedir:

"11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır."

Bu maddeye göre, "Gişe ve Büro Görevlisi" ile "Postacı" pozisyonları için sadece yazılı sınav sonuçları esas alınacaktır.

4 BİN 248 KADRO İÇİN SADECE YAZILI SONUCU GEÇERLİ OLACAK. SÖZLÜ OLMAYACAK

İlanda, 2 bin 625 "Gişe ve Büro Görevlisi" pozisyonu ve 1.623 Postacı pozisyonu olma üzere toplamda 4 bin 248 kadro yer almaktadır.

SINAV ÜCRETİ 60 TL

Adaylardan, sınav ücreti olarak 60TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Ancak, 250 uzman yardımcısı, 20 Mimar, 80 bilgisayar Mühendisi, 40 elektrik elektronik mühendisi, 37 inşaat mühendisi, 40 makine mühendisi, 3 harita mühendisi, 82 avukat, 71 tekniker (bilgisayar), 45 tekniker (elektrik elektronik), 35 tekniker (inşaat), 37 tekniker (makine), 4 tekniker (metal işleri), 2 tekniker (matbacılık), 2 tekniker (teknik ressam), 4 tekniker (harita) pozisyonu için ise yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapılacaktır.

4 BİN KADRO İÇİN SADECE YAZILI SINAVI ESAS ALAN GENEL MÜDÜRÜ TEBRİK EDİYORUZ

PTT'nin uzun bir aradan sonra 4 bin 248 kadro için sadece yazılı sınav sonuçlarını esas alan bir alım yapacak olması oldukça takdire şayan bir işlemdir.

Bu bağlamda Genel müdür Kenan Bozgeyik takdiri haketmektedir.

Umarız bu şekildeki alım süreci seçimden sonra da devam eder ve tarihte istisnai bir alım olarak kalmaz.

BAŞVURULAR MAYIS'TA OLACAK

Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLENLER 3 YIL NAKİL OLAMAYACAK

Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

POZİSYONLARA BAŞVURU İÇİN O İLDE 1 YIL İKAMET ETME ŞARTI VAR

2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler , PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

İlanın tam metn için tıklayınız.