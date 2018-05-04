1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,66 değer kaybederken, altın yüzde 3,89, dolar yüzde 4,92 değer kazandı
04 Mayıs 2018 18:37
Yazdır
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,66 değer kaybederken, altın yüzde 3,89, dolar yüzde 4,92 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.170,80, en düşük ise 101.548,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,66 azalışla 102.599,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89 artarak 178,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,91 yükselişle 1.197,00 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 282,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 293,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 3,66 değer kazanarak 5,0680 lira, ABD doları ise yüzde 4,92 artarak 4,2470 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 608 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
04 Mayıs 2018 18:28		 Çeyrek altın ne kadar?
04 Mayıs 2018 17:41
Dolar ne kadar?
04 Mayıs 2018 17:23		 Çeyrek altın ne kadar?
04 Mayıs 2018 13:15
Çeyrek altın ne kadar?
04 Mayıs 2018 12:45		 Dolar rekor kırmaya devam ediyor, yeni rekor: 4,28
04 Mayıs 2018 11:54
Borsa güne düşüşle başladı
04 Mayıs 2018 10:06		 Bu sefer Euro tırmanışa geçti
04 Mayıs 2018 09:11
Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Mayıs 2018 18:42		 Doların ateşi sönmüyor!
03 Mayıs 2018 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnakla diş temizlemek 2
sözlük kadını 4
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 3
atletico madrid 1
yalancıktan 2
beşiktaş'ın fenerbahçe maçına çıkmaması 4
sinirlendirmek 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
popülasyonda diş temizle merakı 3
sıradan 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam