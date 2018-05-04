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'Koç darbesi' Şanlıurfalıları 22 saat susuz bıraktı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyun depolandığı Şanlıurfa İçme Su Tesisi'nde, enerji dalgalanması nedeniyle su vanasına 'koç darbesi' diye adlandırılan basıncın uygulanması sonucu patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle kent genelinde 22 saatlik su kesintisi oldu
04 Mayıs 2018 18:42
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'Koç darbesi' Şanlıurfalıları 22 saat susuz bıraktı

Şanlıurfa İçme Su Tesisi'nde dün öğleden sonra Atatürk Barajı'ndan gelen su, tesisteki enerji dalgalanması sonucu 'koç darbesi' denilen basınç artışı nedeniyle patlamaya yol açtı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan basınçlı su ile yedek vanaların otomatik kapanması sonucu tesisteki 22 bin metrekarelik alan suyla doldu. Olay nedeniyle tesisteki arıtma motorları da sular altında kaldı. Kent genelinde su kesintisine yol açan olayın ardından ekipler, harekete geçti. Ekiplerin 22 saat süren çalışmasıyla arızanın büyük bölümünün giderildiğini duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"Dün saat 15.00 itibarıyla Şanlıurfa içme su tesisinin su alma yapısının bulunduğu merkezde enerjinin dalgalanması sonucunda sistemin bulunduğu denge depolarında patlama meydana geldi. Buna istinaden yedek kapakların devreye girmesi sebebiyle 15 dakika boyunca müdahale olmasına rağmen sisteme 22 bin metreküplük bir su baskını yaşanmıştır. Sistem odası tamamıyla suyla doldu. Koç darbesi dediğimiz bir darbe meydana gelmiş oluyor. Normal şartlarda bu arızanın giderilmesi en az 4 günü bulabiliyor. Fakat çok etkili ve hızlı çalışmalarımız sonucu Allah'a şükürler olsun şu an içme su arıtma tesislerimizde tekrar temiz su vermeye başladık."

Şimdiye kadar Şanlıurfa'da böyle bir olay olmadığını kaydeden Başkan Çiftçi, "Enerji dalgalanmasıyla oluşan basıncın 'koç darbesi' vazifesini görmesi nedeniyle bu sistem riskle karşı karşıya geliyor. Çok etkili ve hızlı çalışmalar neticesi ile arıza giderilerek su verme işlemine başladık. Sistemin su haznelerinin dolması ve Şanlıurfa'nın farklı noktalarındaki su depolarının dolması 3- 4 saatlik sürede olacak. Şanlıurfa'nın en ücra köşesine 8 saat sonra suya kavuşmuş olacak. Bu gerçekten beklenilmeyen olağan üstü bir durumdu. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız bunu sabah itibari ile hissetmeye başlamıştı. 22 saatlik olayın başında olmamla birlikte tam olayın netleşmesi ve sıkıntıyı bertaraf ettik" dedi.

Anadolu Ajansı
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