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PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması
PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması
PAEM Emniyet Mensubu 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Sıralaması yayınlanmıştır.
Maddi hata dilekçelerinin 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 18:00 ' e kadar Eğitim Şube Müdürlüğü Sınav İşlemleri Büro Amirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
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