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PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması

PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması
04 Mayıs 2018 18:50
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PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması

PAEM Emniyet Mensubu 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Sıralaması yayınlanmıştır.

Maddi hata dilekçelerinin 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 18:00 ' e kadar Eğitim Şube Müdürlüğü Sınav İşlemleri Büro Amirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

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