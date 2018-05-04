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İnegöl eski belediye başkan yardımcısı ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl eski Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, Antalya'da tatil yaptığı otelde ölü bulundu
Şen (55) arkadaşıyla Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki beş yıldızlı bir otele tatile geldi.
Otel personeli, temizlik için girdiği odada, Şen'in yatakta hareketsiz olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kemer Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, otele gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Şen'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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