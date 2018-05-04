FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim çifte hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık eski hakim Seyfullah Önelge katıldı, eşi eski hakim Çiğdem Turan Önelge de tutuklu bulduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Söz alan sanık Çiğdem Turan Önelge, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hayatım boyunca hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadım. Bu örgütlerle mücadele etmek için kararlarım vardır. Hayat felsefem de budur, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Eşi tutuksuz sanık Seyfullah Önelge de iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve silahlı terör örgütüne üye olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

Duruşma savcısı, sanık Çiğdem Turan Önelge'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını "ev ablalığı" yaptığını ve eşi Önelge'nin yine aynı şekilde "ByLock" programını kullandığını ve "abilik" yaptığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Seyfullah Önelge'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Heyet tutuklu sanık Çiğdem Turan Önelge hakkında da aynı suçtan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.