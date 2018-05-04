|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
4'lü ittifak yarın resmileşiyor
Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü yarın saat 15.00'da YSK'ya verilecek
Cumhur İttifakı karşısında yer alan dört siyasi parti arasındaki seçim ittifakı yarın resmileşiyor. CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti temsilcileri yarın 15.00'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek ittifak protokolünü teslim edecek. İttifakın adı ise "millet" olacak. İttifakın, parti genel başkanlarının katılımıyla düzenlenecek bir törenle açıklanması bekleniyordu ancak liderlerin programlarının uyuşmaması nedeniyle, resmi açıklamanın dört partiden birer temsilci tarafından yapılması kararlaştırıldı.
4 parti logosu da olacak
Partiler arasındaki uzlaşma çerçevesinde Demokrat Parti'den bazı isimlerin İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterileceği ancak partinin oy pusulasında da yer alacağı öğrenildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ve birkaç partilinin İYİ Parti listelerinden aday olacağı, Demokrat Parti'nin de ayrıca 600 milletvekili adayını belirleyeceği belirtildi. Böylece, mevcut koşullarda milletvekili çıkarması öngörülmeyen DP'nin parlamentoda da temsil edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Saadet Partisi'nin ise başka bir partiye dahil olmadan kendi adaylarıyla seçime girmesi kesinleşti.p>ŞEVKET YAMAN
Bu haber 4,034 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI