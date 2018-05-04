4'lü ittifak yarın resmileşiyor

Cumhur İttifakı karşısında yer alan dört siyasi parti arasındaki seçim ittifakı yarın resmileşiyor. CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti temsilcileri yarın 15.00'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek ittifak protokolünü teslim edecek. İttifakın adı ise "millet" olacak. İttifakın, parti genel başkanlarının katılımıyla düzenlenecek bir törenle açıklanması bekleniyordu ancak liderlerin programlarının uyuşmaması nedeniyle, resmi açıklamanın dört partiden birer temsilci tarafından yapılması kararlaştırıldı.

4 parti logosu da olacak

Partiler arasındaki uzlaşma çerçevesinde Demokrat Parti'den bazı isimlerin İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterileceği ancak partinin oy pusulasında da yer alacağı öğrenildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ve birkaç partilinin İYİ Parti listelerinden aday olacağı, Demokrat Parti'nin de ayrıca 600 milletvekili adayını belirleyeceği belirtildi. Böylece, mevcut koşullarda milletvekili çıkarması öngörülmeyen DP'nin parlamentoda da temsil edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Saadet Partisi'nin ise başka bir partiye dahil olmadan kendi adaylarıyla seçime girmesi kesinleşti.

p>ŞEVKET YAMAN