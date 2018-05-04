1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan" dedi
04 Mayıs 2018 19:29
Yazdır
'Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Isparta'nın, partilerine her zaman büyük destek verdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan." diyen Eroğlu, başkalarının mikroskopla aday aradığını, çatıların çöktüğünü, bir aday çıkarma durumunda kaldıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 51'in az olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çok daha yüksek bir oranda oy ile ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar o makama getireceğiz. Sadece cumhurbaşkanımızı seçmek yetmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama da çok önemli hale geldi. Eskisinden çok daha tarafsız, etkin bir gücü olacak. Sadece cumhurbaşkanı makamı değil, milletvekillerini büyük çoğunlukla seçmemiz gerekiyor. Bu şarttır. Sakın ha 'Cumhurbaşkanımızı seçelim yeter.' demek doğru değildir. Bizim güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmemiz şarttır."

Türkiye'nin büyük badireler atlattığını dile getiren Eroğlu, dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde badirelerin atlatıldığını söyledi.

"Oyunları siyasi deha Erdoğan bozuyor"

Türkiye'nin önüne geçmek isteyenlerin oyunlarını siyasi deha Erdoğan'ın bozduğunu vurgulayan Eroğlu, "CHP seçim için 'hodri meydan' diyordu. Buyur hodri meydan. Bizim düşüncemiz seçimler zamanında yapılmasıydı. Onlar plan uyguladı. Türkiye'yi yıpratalım hesabı içerisindeydiler. Cumhurbaşkanımız onların oyununu bozdu. 24 Haziran'da bütün oyunları da bozacağız." diye konuştu.

Seçimlere yaklaşık 50 gün kaldığını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin omuzlarındaki mesuliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir Osmanlı vatandaşının mesuliyetinden çok daha fazla. Gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh, büyük, gerçekten masaya yumruğunu vurduğunda ses getiren Türkiye bırakmak istiyorsak hep beraber seçim sandığına gideceğiz. Bütün milleti ikna ederek AK Parti'ye mührü basacağız."

Konuşmasının ardından Eroğlu, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Eroğlu, girdiği berberde bir kişinin saçını kesti.

Süleyman Elçin
Anadolu Ajansı
Bu haber 8,872 defa okundu. 28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bozdağ: Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi
05 Mayıs 2018 11:00		 Seçim ittifakı için yarın son gün
05 Mayıs 2018 09:45
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
05 Mayıs 2018 09:35		 Diyarbakır'ın terör örgütüne ait sığınak imha edildi
05 Mayıs 2018 09:20
Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir
05 Mayıs 2018 09:07		 AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
05 Mayıs 2018 08:50
Diriliş manifestosu
05 Mayıs 2018 08:40		 Enerji Bakanı Albayrak'tan Çin'de üçüncü nükleer santral teması
05 Mayıs 2018 08:20
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
05 Mayıs 2018 08:00		 Dörtlü ittifakın ismi belli oldu: Millet İttifakı
05 Mayıs 2018 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnakla diş temizlemek 2
sözlük kadını 4
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 3
atletico madrid 1
yalancıktan 2
beşiktaş'ın fenerbahçe maçına çıkmaması 4
sinirlendirmek 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
popülasyonda diş temizle merakı 3
sıradan 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam