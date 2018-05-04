'Değerler eğitiminin verilmediğini düşünenler 15 Temmuz'a baksın'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, değerler eğitiminin öğrencilere hakkıyla verildiğini belirterek, "Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı. Bir çoğu dönemem diye çıktı. Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Bu milletin evladına değerler eğitiminin verildiğini göstermek için bundan başka delile gerek var mı?" dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Platformu tarafından Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi'ne yaptırılan Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Yılmaz, kendisine eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ve 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ile beraber kütüphaneyi gezdi.

Yılmaz, açılışın ardından burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u anlamanın ve anlatmanın şehitlere ve gazilere olan bir borç olduğunu belirterek, "Eğer bunu ihmal edersek şehitlere ve gazilere karşı olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmemiş oluruz." dedi.

15 Temmuz'un uluslararası güçlerin piyonu bir yapının darbe girişimine karşı milletin kendi iradesine, hakkına, hukukuna, seçtikleri aracıyla yönetilme hakkına sahip çıktığı muhteşem ve eşsiz bir gün olduğunu dile getiren Yılmaz, "15 Temmuz bu milletin Çanakkale'de olduğu gibi yedi düveli arkasına almış bir güce karşı canı, kanı pahasına bedenini siper ederek 'dur' dediği destansı mücadelenin adıdır. 15 Temmuz, Kut'ül Amare Zaferi'ni ve Medine Müdafasının günümüzdeki devamıdır. 15 Temmuz Türk demokrasi tarihinde milletin eliyle yazılan bir destandır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz direnişinin Türk demokrasi tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, bir darbe olduğunda bu milletin evinden bile çıkamayacağını zannedenlerin bu milleti tanımadığını gösterildiği gündür. 15 Temmuz Allah'ın kullarını Allah adına, Allah düşmanları hesabına aldatmanın son bulduğu gündür. Bu coğrafyada haşhaşilerin geçmişte olduğu gibi bugün de dosta düşmana gösterildiği gündür. 15 Temmuz milletin tankını, topunu, silahını gaspedenlere karşı milletin her bir ferdinin memleket kadar yüreğiyle silahsız da karşı koyabileceğinin gösterildiği gündür. 15 Temmuz İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bu milletin milli mücadele ruhundan hiçbir şey kaybetmediğinin gösterildiği gündür. 15 Temmuz yedi düvelin çağdaş versiyonlarına ve onun azap kabul etmez uşaklarına karşı verilen istiklal ve istikbal mücadelesinin günüdür. 15 Temmuz 21. yüzyılda bu milletin hiçbir hain güce asla boyun eğmeyeceğinin ve son kale Türkiye'nin tahkim edildiği gündür. 15 Temmuz yeni Türkiye'nin temellerinin atıldığı gündür. 15 Temmuz yeniden büyük Türkiye'nin tescillendiği gündür. 15 Temmuz hak yolda Allah'ın kalplerine cesaret verdiği, korkuyu unutturduğu bir halkın tankın namlusunda cenneti gördüğü gündür. 15 Temmuz Türkiye'nin masum, mazlum ve mağdur milletlere umut olmasını kabullenemeyen güçlere bunun taşeron kullanarak da engellenemeyeceğinin gösterildiği gündür. 15 Temmuz bundan sonra darbe yapmayı düşünenlere bu milletin bir daha izin vermeyeceğinin, milletin töresinin bozulamayacağının gösterildiği gündür. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz gazilerimizden ve şehitlerimizden Allah razı olsun."

15 Temmuz şehitlerinin isimlerini okullarda yaşattıklarına dikkati çeken Yılmaz, derslerde de ilkokuldan liseye kadar 15 Temmuz Darbe Girişimini müfredata aldıklarını hatırlattı.

"Değerler eğitimi hakkıyla evlatlarımıza veriliyor"

Bazılarının "Değerler eğitimi ne oluyor?" diye sorduklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bilin ki değerler eğitiminde de bir aksama yoktur. Değerler eğitimi de hakkıyla evlatlarımıza veriliyor. Eğer değerler eğitiminin verilmediğini düşünen varsa 15 Temmuz gecesine baksın. 7'den 77'ye herkes uçaklar, helikopterler, tanklar ve silahların karşısına biraz sonra canlarını da verebileceğini bilerek, birçoğu da abdest alarak sokağa çıktı. Bir çoğu 'dönemem' diye çıktı. Bir insanın en değerli varlığı canıdır. Canını dahi bu ülkenin değerleri, bağımsız yaşaması ve işgale uğramaması için bir terör örgütünün başkasının piyonları olaraktan irademizin üzerine söz söylememesi için sokağa çıktılar ve 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde de gazimiz oldu. Bu milletin evladına değerler eğitiminin verildiğini göstermek için bundan başka delile gerek var mı? En çok şehit cenazesine katılmış bir kardeşinizim. Kırklareli Kofçaz ilçesinin nüfusu 500 ama bir şehit cenazesi kaldırdık 5 bin kişiyle. Bir şehit cenazesini 5, 10, 15 bin kişiyle, Sivas merkezde 50 bin kişiyle kaldırıyoruz. Şehit babasına 'Sen bunları tanır mısın' diyorum. Hiçbirisini de tanımaz. Yağmur yağar, karda, çamurda bütün öğrenciler de gelir. Çünkü biliyorlar ki bu şehit ben bu ülkeden özgür, bağımsız yaşayayım diye en büyük fedakarlığı yapıyor. Onun yapmış olduğu bu fedakarlık karşısında bir teşekkür ifadesini göstermesi lazım. Katılanlar bizim gençlerimiz, çocuklarımız, lisedeki ortaokuldaki öğrencilerimiz, bundan daha güzel değerler eğitimi olabilir mi? Yine bir öğrenci okulun kapısına geliyor, hava da yağmurlu. Yağmurun altında İstiklal Marşı'nın duyduktan sonra çakılı kalıyor, bir adım dahi ileri atmıyor. Müdür, 'Evladım niye içeri girmedin' diyor. 'Yağmur yağarken gitseydim ben şehitlere, bayrağa, İstiklal Marşı'na karşı saygısızlık yapmış addederdim kendimi' diyor. Bundan daha büyük değerler eğitimi olur mu?"

Eğitimde çok büyük bir mesafe aldıklarını ve bunda öğretmenlerin büyük bir payı olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye'de ulaşımdan sağlığa her alanda kat kat hizmet yapıldığını fakat o yapılan hizmetlerden çok daha fazlasının eğitimde yapıldığını vurguladı.

"2019 sonrasında evlatlarımıza daha kaliteli eğitim vereceğiz"

Türkiye'nin daha önce ilkokuldaki derslik ihtiyacını gidermek için kaynağı olmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ağrı, Bitlis, Hakkari'de derslik başına düşen öğrenci sayısı 90 kişiden 22'ye indi. Türkiye genelinde bu sayıyı 36'dan 24'e düşürdük ama İstanbul'un özel konumunda dolayı bu sayı 30'lar civarında. Dolayısıyla çok büyük bir mesafe katettik. İkili eğitim çok daha fazlaydı, onu bayağı azalttık. 58 bin derslik ihtiyacımız var ki, ikili eğitimi ortadan kaldıralım. Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için. 47 bin dersliğimizin de şu anda inşa halinde olduğunu belirteyim. Arada az bir fark kaldı. En çok zorlanacağımız yerlerden biri İstanbul. Türkiye'nin diğer geri kalan yerlerini çözebiliriz diye düşünüyorum. İstanbul'da bazen arsa bulabilmek mümkün olmuyor. Ankara'dan arsa gönderebilmek de problemi çözmüyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde Allah bu milletin birliğini, dirliği daim eylesin, ağız tadını bozmasın. 2019 yılı sonunda ve sonrasında evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden çok daha kaliteli bir eğitimi vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Türkiye'nin bugününün dünden, yarınının da bugünden daha iyi olacağını dile getiren bakan Yılmaz, sözlerini, "Bu ülkenin yoksullukla ve cehaletle savaşı var. Yoksullukla ve cehaletle savaşını kazanırsa istiklal de istikbal de bizim olacaktır." diye tamamladı.

Törene, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Zeynep Rakipoğlu