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Bakandan 'Türkiye'nin Otomobili Projesi' açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." dedi
04 Mayıs 2018 19:34
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Bakandan 'Türkiye'nin Otomobili Projesi' açıklaması

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü yapan Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ile gençlerle bir araya geldi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, tüm faaliyetleri bu 3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gençlere KOSGEB ve TÜBİTAK'a başvurmaları önerisinde bulunan Özlü, şunları kaydetti:

"Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık, sağlam bir çalışma yaptık. Türk sanayisinin dijital dönüşümünü 6 bileşenden oluşturduk. Yol haritamız hazır, bunu önümüzdeki günlerde uygulayacağız. Türkiye, sadece Afrin'de güvenlik sebebiyle bir operasyon yürütmüyor, sessiz sedasız Antartika'da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı içinde 28 kişilik bir heyeti Antartika'ya gönderdik. Orada Türkiye'nin kuracağı bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar. Gelecek yıl inşallah 3'üncü seferimizi Antartika'ya düzenleyeceğiz ve orada Türkiye'nin bir bilim üssü olacak."

Türkiye'nin Otomobili Projesi

Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. 11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." diye konuştu.

"Kendi işinizi kurun, devlet desteklerinden yararlanın"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, gençlere kendi işlerini kurması tavsiyesinde bulunurken, bu anlamda devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını da istedi.

Özlü, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilecek yeni burs programına ilişkin de, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de özel sektör bünyesinde ağırlıklı olarak Ar-Ge merkezleri açıyoruz. Bunların sayıları yaklaşık bin 60 oldu. Şimdi bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak personelin maaşının belli miktarını biz verip destek sağlıyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinde doktora programı hazırlayacağız.

Önümüzdeki günlerde yaklaşık bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla burs vereceğiz ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak. Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesine imkan sağlayacak bir altyapı oluşturuyoruz. TÜBİTAK, bugünlerde bir burs programı açıklayacak ve bu daha çok endüstriyel doktora ağırlıklı olacak. Endüstriyel doktora programını bu ay hayata geçirmeye başlayacağız."

Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özlü, "Sizin kuşağınızdan çok umutluyuz, beklentimiz çok yüksek. Türkiye bir sıçrama yapacaksa sizin sayenizde yapacak." dedi.

Eda Fatma Topçu
Anadolu Ajansı
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