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'Bölünen üniversiteler mevcut isimlerini kullanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi. Üniversitelerin köklü isimlerinden ayrılmasını istemeyenlerin görüşünü ifade eden soruya Erdoğan ''Mevcut isimlerden ismi kalkan kaldırılan yok'' açıklamasını yaptı
04 Mayıs 2018 19:41
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'Bölünen üniversiteler mevcut isimlerini kullanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevapladı.

''Seçme yaşı 18 seçilme yaşı 25'' diyen Erdoğan ''zor olan seçilmek değil seçmek'' dedi. Erdoğan bazı liderlerin ''ben Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm'' dediğini hatırlattı.

''Biz kendimizi (siyasette bir noktaya gelmek için) 30'a kilitlemişitk fakat 30'a kilitlerken, biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık. Bizim zamanımızda propaganda metotları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim''şeklinde konuştu.

SEÇİM SÜRECİ

Erdoğan ittifak ve Cumhurbşkanlığı seçimi sürecine ilişkin ''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.'' dedi.

Erdoğan seçime hazırlıksız yakalanıldığı noktasında ''bu işlerin hazırlığı olmaz, bizim hazırlığımız hep var, onların bir Osmangazi köprüsü var mı'' ifadesini kullandı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI

Uyuşturucu bağımlılığına ilişkin sorulan soruya cevaben ise Erdoğan ''bunun bedeli öyle sıradan rakamlar değil bir neslin kopması gitmesi, buna karşı çok ciddi tedbriler almak durumundayız, en önemli adım eğitim öğretimdir, Yeşilay ile birlikte STK'lardan destek bekliyoruz. Manevi eğitimi de vermek zorundayız'' dedi.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ

Üniversitelerin köklü isimlerinden ayrılmasını istemeyenlerin görüşünü ifade eden soruya Erdoğan ''Mevcut isimlerden ismi kalkan kaldırılan yok'' açıklamasını yaptı. Erdoğan, ''İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki 105 binlik kapasitesi, kaliteyi düşürüyor. Bu nedenle YÖK ile görüşme yaptık YÖK bir çalışma yaptı. Bunu yaptıktan sonra ''burayı ikiye bölelim'' dediler, ''fakültelerdeki sayıda öğrenci kapasitesi gözönüne alınmak üzere düzenleyelim'' teklifi ile geldiler. Cerrahpaşa Tıp ve Çapa tıp konusunda tepki aldık. Dekanlar ile YÖK başkanı bir toplantı yaptı. Her ikisinin de başında İstanbul Üniversitesi ibaresi olacak'' şeklinde konuştu.

SİYASETTE GENÇLERİN YERİ

Erdoğan, seçilme yaşına dair de ''18 kararını verirken 'parlamentoyu çoluk çocukla mı doldurcaksınız' diyenleri gördük, kim bunu diyen, parlamentoda bir profesör diyor. Bir profesör nasıl olurda kendi öğrencisine güvenmez'' şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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