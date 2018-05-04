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Ayşe öğretmen tahliye edildi
Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için hapis cezası verilen Ayşe Öğretmen tahliye edildi
Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 20 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.
İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.
Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle:
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