1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayşe öğretmen tahliye edildi

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için hapis cezası verilen Ayşe Öğretmen tahliye edildi
04 Mayıs 2018 19:59
Yazdır
Ayşe öğretmen tahliye edildi

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 20 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle:
Memurlar.Net
Bu haber 31,405 defa okundu. 40 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye önce 12,5 yıl hapis, sonra tahliye
04 Mayıs 2018 16:11		 İntikam için öz yeğenini 'FETÖ'cü diye şikayet etti
03 Mayıs 2018 18:36
Antalya'da 'köpek gezdirme' cinayeti davasında karar
03 Mayıs 2018 13:47		 Kilisenin duvarına yazı yazıp, kapısına çöp döken zanlı serbest
02 Mayıs 2018 16:09
Öğrencisine fotoğraflarını gönderen öğretmene tazminat
01 Mayıs 2018 19:32		 Bakıcı dehşeti için karar çıktı
30 Nisan 2018 22:19
Ameliyatta vücutta unutulan tel için 30 bin lira tazminat
30 Nisan 2018 13:33		 İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
28 Nisan 2018 18:22
Cinsel saldırı davasında beraat kararına savcı ve avukattan itiraz
20 Nisan 2018 20:55		 Erdoğan'ın ofisine böcek konulması davasında karar
19 Nisan 2018 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnakla diş temizlemek 2
sözlük kadını 4
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 3
atletico madrid 1
yalancıktan 2
beşiktaş'ın fenerbahçe maçına çıkmaması 4
sinirlendirmek 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
popülasyonda diş temizle merakı 3
sıradan 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam