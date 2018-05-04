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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayan orman yangının büyük oranda kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi
Amanos Dağları Arsuz Kale Mahallesi kırsalı ormanlık bölgedeki çıkış nedeni henüz bilinemeyen yangının havadan ve karadan ekiplerle söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Söndürme çalışmalarına yaklaşık 500 işçinin katıldığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının yoğun uğraşlar sonucu büyük oranda kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yangın dolayısıyla yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
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