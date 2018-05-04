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Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık. 5.1 milyon misafirimiz 3 ay içerisinde Türkiye'yi ziyaret etti ve geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 35'lik bir artış sağladı." dedi
04 Mayıs 2018 20:11
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Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen, "Ordu Kültür Turizm ve Medya Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, özellikle son yıllardaki zor zamanlarda Anadolu medyasının demokrasinin sesi olarak ortaya çıktığını belirterek, Anadolu medyasının gelişmesi, çeşitlenmesi ve fikirlerini rahat şekilde kamuoyuna taşıyabilmesinin, Türkiye'de çok sesliliğin, farklı fikirlerin gündeme gelmesinin de teminatı olduğunu, medyanın sokaktaki vatandaşın aklından, gönlünden geçenleri bilinir hale getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin kültür ve turizm alanında son derece zengin ülke olduğuna işaret eden Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu toprakları olarak üzerine bastığımız bu coğrafya, insanlığın tabiri caizse en büyük kütüphanesi ve arşividir. Bu toprakların üzerinden 24 büyük medeniyet geçmiş. İslam medeniyetinin çok önemli şaheserlerini, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Selimiye gibi önemli şahsiyetlerinin yer aldığı coğrafya burasıdır. İslam medeniyetinin Peygamberler ve evliyalar şehri olarak nitelendirebileceğimiz, çok sayıda yerleşim yeri bu topraklardadır. Ayrıca İslam öncesi döneme ait antik dönemlerden ve öncesinden kalma çok sayıda eser, şehir ya da yapıt bugün halen Türkiye topraklarında kendisini koruyabilmeyi başarabilmiştir."

Kurtulmuş, bu büyük kültürel zenginliğin en büyük miras olduğuna değinerek, bu mirasın sahip çıkılıp bütün ülkelere tanıtılması gerektiğini kaydetti.

"2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık"

Son yıllarda her alanda başarı sağlandığı gibi turizm ve kültür alanında da ileriye doğru gidilmesi için hamle üstüne hamle yaptıklarını aktaran Kurtulmuş, "2002 yılında Türkiye'de yılda yaklaşık 30'a yakın film üretilirken, Osman Sınav Bey burada ve benden daha iyi biliyor 2017 yılında Türkiye'de 138 tane yerli film üretilmiş ve bu filmler vasıtasıyla da Türkiye birçok uluslararası yarışmalarda kendisini göstermiştir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Film endüstrisinde büyük bir atılım kaydettiğini anlatan Kurtulmuş, "Dizi endüstrisinde de dünyada ikinci sıradayız. Yerli film seyretme oranında Avrupa kıtasında birinci sıradayız. En çok yerli film Türkiye'de. Bunların hepsi Türkiye'nin kültür hayatındaki zenginliği ve gücünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, "2017 Türkiye için büyük bir şekilde geri dönüştü. Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık. 5.1 milyon misafirimiz 3 ay içerisinde Türkiye'yi ziyaret etti ve geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 35'lik bir artış sağladı. 4.4 milyar dolar elde edildi." dedi.

"Kimse boşuna milletin iradesini yok saymasın"

Kurtulmuş, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye için önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu kalkınma hızını sağlamak ve kalkınma hızını daha da arttırabilmek amacıyla 16 Nisan'da bir referanduma gitti ve bu referandumda yeni bir yönetim sistemini millet onaylayarak yürürlüğe koydu. Şimdi bu yönetim sistemini, ilk seçilmiş cumhurbaşkanını yani devlet başkanı bu millet bu seçimde belirleyecektir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, hiç kimse seçim kampanyasında milletin iradesi yokmuş gibi davranamaz. Yani milletin 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğu yeni bir yönetim sistemi talebini yok sayarak, bu talebi geri çevirmek için seçim kampanyası yapmak akan suyun tersine gitmeye çalışmak demektir. Kimse boşuna milletin iradesini yok saymasın."

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemini ekonomi ve siyasi istikrarsızlıklardan kurtulmak için istediğini kaydetti.

"Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez"

Hedefleri yüksek olan bir ülkede, kısa ömürlü hükümetlerle sonuç alabilmenin mümkün olmadığını belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sistemi millet bunun için değiştirdi. Şimdi 24 Haziran akşamı millet Cumhurbaşkanı seçecek. Cumhurbaşkanını seçtiği gibi hükümeti de seçmiş olacak. İsterse 25 Haziran sabahı seçilen Cumhurbaşkanı hükümetin ilanını yapacak ve yeni hükümetle yoluna devam edecek. Koalisyon pazarlıkları, hükümet krizi, hükümet krizleri üzerinden anti demokratik devirlere davetiye asla olmayacak. Türkiye siyasi ve iktisadi anlamda güçlü istikrar dönemini yakalayacak. Onun için diyorum ki milletin sözünün üstüne söz söyletmeyiz. Milletin sözünün üstüne söz söylenmez."

Seçim kampanyası dönemine işaret eden Kurtulmuş, "Muhalefet şimdiden görülüp, anlaşılıyor. Bir kişiye karşıt olmak üzerinden siyaset geliştirmeye çalışılıyor. Şunu peşin peşin söyleyeyim, Erdoğan karşıtlığından bu memlekete, millete hayır gelmez, buradan hayır çıkmaz." diye konuştu.

"Millet Erdoğan'ın seçilmiş sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacak"

Bakan Kurtulmuş, muhalefetin, önceki seçimlerde çatı adayını bulduğunu ancak bu sefer bulamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdi nasıl olacak? 'Efendim, hepimiz adaylarımız ayrı girelim ama sonra ikinci turda tek aday üzerinde birleşiriz'. Allah'ın izniyle bu millet bu seçimi 24 Haziran akşamı bitirecek ve 24 Haziran akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin seçilmiş sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacaktır. Onun için biz muhalefet partilerine diyoruz ki, Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kampanya yapmak yerine önce siz ne yapacağınızı nasıl bir Türkiye düşündüğünüzü, hayal ettiğinizi ortaya koyun, anlatın."

Konuşmanın ardından Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen çalıştayda, ulusal medya temsilerinin yer aldığı oturumlar gerçekleştirildi.

Eyüp Elevli
Anadolu Ajansı
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