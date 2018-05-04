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Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı
Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gülsem Adam
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