7 bin 500 yıllık antik kentte kep attılar

ADIM Üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinin mezuniyet töreni, UNESCO dünya mirası geçici listesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 14 üniversitenin iş birliği amacıyla kurduğu "ADIM Üniversiteleri"nden Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinden mezun olan 306 arkeoloji bölümü öğrencisi için Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve Pamukkale Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, öğrencilere ve ailelerine mezuniyetlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genç arkeologların memleket, arkeoloji ve bilim dünyası için güzel çalışmalara imza atacaklarına inancını vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

"Denizli'de 19 antik kent var. Bizim bunların hepsini ayağa kaldırma gücümüz yok. Bunların kazılması, ayağa kaldırılması 500 yıl falan sürecek. Dolayısıyla 500 yıl iş garantili mesleğiniz var. Mesleğinizin kıymetini bilin. İnşallah arkeolojiye ilgi, duyarlılık artıyor. Hem yerel yönetimler, hem genel yönetim bu işin öneminin farkında. Dolayısıyla bundan sonra bu alana daha fazla katkı sağlanacağına, ilgi gösterileceğine inanıyoruz. Mesleğinizin gelişmesi için gayret gösterin. Bunun hem ülkemize, hem bilim dünyasına güzel katkıları olacaktır. Hayatınızda başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Osman Zolan da Anadolu'nun arkeolojik zenginlik bakımından bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de arkeoloji bölümünde öğrenim görmenin ayrıcalığına vurgu yapan Zolan, "Bu alanda yurt dışından öğrencilerin gelmesini sağlamamız lazım, hedefimizin bu olması lazım. Nasıl bazı öğrenciler yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gidiyor, arkeoloji ile ilgili ders almak anlamında istiyoruz ki yabancılar Türkiye'ye gelsin. İddia ediyoruz ki sadece Denizli'deki arkeoloji alanlarımız İtalya'daki arkeoloji alanlarından daha fazladır." dedi.

Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle Laodikya Antik Kenti'nde 2008'den 2016'ya kadar arkeolojik kazılara destek olduklarını ve çok büyük mesafe alındığını dile getiren Osman Zolan, "Anadolu'nun her yerinde toprağın altındaki ve üstündeki değerler bize ait. Güçlü olmak durumundayız. Bu topraklar üzerinde güçlü olursak ayakta kalırız. Bu coğrafya çok önemli ve değerli. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve ona göre sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise Laodikya'nın Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olarak, 8 kilometrekarelik geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

Arkeoloji bölümünün halihazırda Laodikya'nın da aralarında bulunduğu 5 önemli kazıyı yürüttüğünü dile getiren Bağ, bilim insanlarınca ortaya çıkarılan eser ve akademik çalışmalarla dünya mirasına katkı sağlandığını anlattı.

Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikya'da 2003'te Bakanlar Kurulu kararıyla kazı ev restorasyon çalışmalarına başladıklarını, Türkiye'de ilk defa belediyenin desteği ile arkeoloji adına güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, genç arkeologların böyle bir alanda mesleğe ilk adımını atmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından bölümlerini derece ile bitiren öğrencilere ödülleri verildi.

Diplomalarını alan 306 öğrenci, mezuniyetlerini 7 bin 500 yıllık antik kentin sütunları arasında kep fırlatarak kutladı.