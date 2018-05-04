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65 kripto muvazzaf askere operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
04 Mayıs 2018 20:48
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65 kripto muvazzaf askere operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt mensubu oldukları tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
Sabah
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