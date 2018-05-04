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Terör saldırısında tahrip olan karakol yeniden inşa edildi

Mardin'in Derik ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği, 1 askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 2 sivilin yaralandığı saldırıda hasar gören jandarma karakolu yeniden inşa edildi
04 Mayıs 2018 20:52
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Terör saldırısında tahrip olan karakol yeniden inşa edildi

Mardin'in Derik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında tahrip olan Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı yeniden inşa edildi.

2 yıl önce 4 Mayıs'ta, 1 askerin şehit olduğu, 9 asker ve 2 sivilin yarandığı terör saldırısında hasar gören karakol yıkılarak aynı yere yeniden yapıldı. Karakolun açılış töreninde kurbanlar kesildi, şehitler için dualar edildi.

Açılışı Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'la yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, daha sonra karakolda incelemelerde bulundu.
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