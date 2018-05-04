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Siirt barosu eski Başkanı Acar'a FETÖ'den ceza
FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski Siirt Barosu Başkanı Cemal Acar, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Siirt Barosu Başkanı Cemal Acar, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.
Silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan ve mütalaaya karşı savunma yapan Acar, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Acar'ın avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, eski Siirt Barosu Başkanı Acar'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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