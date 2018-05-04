|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bu haber 697 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI