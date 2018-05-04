1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
04 Mayıs 2018 21:37
Yazdır
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 697 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da otelin iskelesi çöktü: 2'si ağır 8 yaralı
05 Mayıs 2018 11:10		 Karayollarında durum
05 Mayıs 2018 10:35
Minik Ayaz ilik nakli olacağı hastaneye polis eskortuyla gitti
05 Mayıs 2018 10:00		 Adliyede star ile selfie kuyruğu
05 Mayıs 2018 08:35
Tüm yurtta hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak-Haritalı
05 Mayıs 2018 06:30		 Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı yasal mirasçılara dava açtı
05 Mayıs 2018 06:20
Gizemli kız' merakı polise zor anlar yaşattı
05 Mayıs 2018 06:10		 Ordu'da su deposuna düşen çocuk öldü
05 Mayıs 2018 01:16
Akseki Adliyesi yazı işleri müdürü kazada hayatını kaybetti
05 Mayıs 2018 01:15		 Meteoroloji'den Güneydoğu'ya yağış uyarı
05 Mayıs 2018 01:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnakla diş temizlemek 2
sözlük kadını 4
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 3
atletico madrid 1
yalancıktan 2
beşiktaş'ın fenerbahçe maçına çıkmaması 4
sinirlendirmek 1
yolda radar olduğunu selektör yaparak haber veren sürücü 1
popülasyonda diş temizle merakı 3
sıradan 3
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam