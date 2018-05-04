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Manisa'da 1 işadamı FETÖ'den tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir işadamı, tutuksuz yargılandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir işadamı, tutuksuz yargılandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Kula Asli Hukuk Mahkemesine çıkarılan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen M.K., Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasında hakim karşısına çıktı. Kulalı işadamı M.K., Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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