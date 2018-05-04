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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon'un tweetini paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tweetini paylaştı.
Moon, Twitter hesabındaki Türkçe paylaşımında, "Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon Jae-in'in bu tweetini retweet yaptı.
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