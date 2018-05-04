1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afrika'da 17/25 FETÖ kumpası

Güney Afrika'ya çöreklenen FETÖ, sosyal medya üzerinden Türk işadamı ve misyonlarına karşı karalama kampanyası başlattı. MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim'i hedef gösteren FETÖ'cüler, düzmece delillerle açtırdıkları davalarda hakimleri etkilemeye çalışıyor.
04 Mayıs 2018 22:02
Yazdır
Afrika'da 17/25 FETÖ kumpası

kosova ve Gabon'da MİT'in gerçekleştirdiği FETÖ paketlemeleri, örgüt içinde oluşan endişeyi Güney Afrika'da dışa vurdu. Güney Afrika'ya çöreklenen FETÖ, sosyal medya üzerinden Türk işadamı ve misyonlarına karşı karalama kampanyası başlattı. Amaç, Türkiye'de iş dünyasına yönelik tezgahlanan 17-25 Aralık kumpasının bir benzerini Güney Afrika'da FETÖ ile arasına mesafe koyan iş adamlarına yönelik hayata geçirmek. Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim'i hedef gösteren FETÖ'cüler düzmece gerekçelerle aleyhinde bu ülkede açtırdıkları davalara bakan mahkemeleri de etkilemeye çalışıyor.

SALİM'İ HEDEFE KOYDULAR

Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cüler, Türkiye'nin yanında saf tutan işadamlarına karşı iftira kampanyası sonuçsuz kalınca bu kez 17/25 benzeri bir kumpası Güney Afrika basınını kullanarak organize ediyor. Cyril Ramaposa'nın devlet başkanı seçilmesiyle yeni bir döneme giren Türkiye-Güney Afrika ilişkilerini baltalamaya çalışan örgüt, buradaki işadamlarını yıpratma amaçlı kirli oyunlara başvuruyor. Özellikle de MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim'i hedefe koyan FETÖ, Salim'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkedeki FETÖ'cülere karşı faaliyetlerini gerekçe gösteriyor. Güney Afrika'daki üst düzey yöneticilerle teması bulunan Salim, ülkedeki FETÖ'cüleri rahatsız eden isimlerin başında geliyor.

YÖNTEMLER AYNI

Medyada yürütülen iftira kampanyalarından sonuç alamayan FETÖ mensupları, Güney Afrika'daki FETO okulunun finansörü Sumo Coal firması üzerinden yargıda kıskaca soyundu. Bu çerçevede sözkonusu firma üzerinden Ebubekir Salim'e kumpas davaları açıldı. Güney Afrika'nın Pretorya şehrinde 'Moonlight' isimli okulu inşa ederek FETÖ'cülere bağışladığı söylenen Sumo Coal firması adına (İsraf Ç. oğlu Muhammed Furkan Ç. ile Harun Ç. oğlu Hüseyin Ç.) Güney Afrika mahkemelerinden Ebubekir Salim aleyhine kararlar aldırıyor. Türkiye'deki taktiklerinin aynısına Güney Afrika'da da başvuran FETÖ, yıpratma kampanyasının bir sonraki aşamasında sözkonusu mahkeme kararını, daha ilgili taraflara bile ulaşmadan basına servis ederek 'hedef isimlerin' bu ülkedeki etkinliği kırmak istiyor. Örgüt böylelikle Türkiye-Güney Afrika arasında kurulmak istenen ticaret köprüsünü engellemeye çalışıyor.

FETÖ Cyril'den rahatsız

FETÖ'nün kumpasına maruz kalan MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim, "Sayın Cyril Ramaposa'nın başkan olmasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile arasında başlayan sıcak ilişkiler bu çevreleri rahatsız etmekte. 26-28 Temmuz 2018 tarihlerinde Güney Afrika'nın ev sahipliğinde yapılacak BRICS zirvesine Sayın Cumhurbaşkanımızın özel davetli statüsüyle katılacak olması ilişkileri farklı bir seviyeye taşıyacak. Bizler Pretorya Türk Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen önderliğinde bu zirveye hazırlanırken FETÖ kaynaklı bu tür saldırıları aslında bekliyorduk" dedi. Hem Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen'e hem MÜSİAD'a hem de Güney Afrika'daki Türkiye gönüllülerine FETÖ tarafından sistematik saldırı dalgası başlatıldığını belirten Salim, "Bunlarla azimle mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaçacak delik bulamazlar

FETÖ'nün kirli kampanyasına ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "Güney Afrika, FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerden biri. Fakat bu karalama kampanyası ile hiçbir yere varamayacaklarını onlar da görecek" dedi. Ülgen şöyle konuştu: "Özellikle Kosova ve Gabon'dan bizim anılan hükümetlerle işbirliği çerçevesinde birtakım FETÖ'cülerin iadesi süreci, buradakileri doğal olarak endişeye sevk etti. Güney Afrika makamlarıyla 15 Temmuz 2016'dan beri düzenli bir diyaloğumuz var. Hem siyasi kanalla hem de hukuki işbirliği anlamında. Bizim FETÖ ile ciddi manada mücadelemizi bildikleri için basını kullanarak ciddi bir karalama kampanyası başlattılar. Bir grup basını etkilemek suretiyle bir haftadan fazla süredir ülkemiz hakkında, işbirliği içinde olduğumuz bazı işadamlarımız hakkında bir kampanya sürdürüyorlar. Fakat gerçekleri saklayamazlar. Biz hukuk çerçevesinde Güney Afrika makamlarıyla istihbarat paylaşımımızı yapıyoruz. İşbirliğimiz devam ediyor. En nihayetinde FETÖ'ye kaçacak hiçbir delik kalmayacak. Onlar da bunun farkında."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
Bu haber 6,316 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da FETÖ soruşturmasında
05 Mayıs 2018 11:24		 Balıkesir'de FETÖ'den aranan zanlı tutuklandı
05 Mayıs 2018 10:10
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
05 Mayıs 2018 08:25		 Giresun'da FETÖ Operasyonu: 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı
05 Mayıs 2018 00:04
Kilis'te FETÖ'den 7 polis tutuklandı
04 Mayıs 2018 23:11		 12 asker FETÖ itirafçısı oldu
04 Mayıs 2018 23:09
Zırhlı Birlikler Okulu darbe davasında ara karar
04 Mayıs 2018 23:08		 FETÖ'cü komutan Vatandaşların şehit edilmesine seyirci kalmış
04 Mayıs 2018 22:22
Van'da terör operasyonu: 14 zanlıdan 10'u tutuklandı
04 Mayıs 2018 22:09		 Manisa'da 1 işadamı FETÖ'den tutuklandı
04 Mayıs 2018 21:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geri dönmek 3
tırnakla diş temizlemek 2
ayyuka çıkmak 1
haber almak 1
yan hakem 1
arda turan 1
mouse 3
popülasyonda diş temizle merakı 3
akademisyen anne 1
05.05.2018 fenerbahce doğuş vs beşiktaş sompo japan maçı 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam