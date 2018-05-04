Afrika'da 17/25 FETÖ kumpası

kosova ve Gabon'da MİT'in gerçekleştirdiği FETÖ paketlemeleri, örgüt içinde oluşan endişeyi Güney Afrika'da dışa vurdu. Güney Afrika'ya çöreklenen FETÖ, sosyal medya üzerinden Türk işadamı ve misyonlarına karşı karalama kampanyası başlattı. Amaç, Türkiye'de iş dünyasına yönelik tezgahlanan 17-25 Aralık kumpasının bir benzerini Güney Afrika'da FETÖ ile arasına mesafe koyan iş adamlarına yönelik hayata geçirmek. Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim'i hedef gösteren FETÖ'cüler düzmece gerekçelerle aleyhinde bu ülkede açtırdıkları davalara bakan mahkemeleri de etkilemeye çalışıyor.

SALİM'İ HEDEFE KOYDULAR

Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cüler, Türkiye'nin yanında saf tutan işadamlarına karşı iftira kampanyası sonuçsuz kalınca bu kez 17/25 benzeri bir kumpası Güney Afrika basınını kullanarak organize ediyor. Cyril Ramaposa'nın devlet başkanı seçilmesiyle yeni bir döneme giren Türkiye-Güney Afrika ilişkilerini baltalamaya çalışan örgüt, buradaki işadamlarını yıpratma amaçlı kirli oyunlara başvuruyor. Özellikle de MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim'i hedefe koyan FETÖ, Salim'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkedeki FETÖ'cülere karşı faaliyetlerini gerekçe gösteriyor. Güney Afrika'daki üst düzey yöneticilerle teması bulunan Salim, ülkedeki FETÖ'cüleri rahatsız eden isimlerin başında geliyor.

YÖNTEMLER AYNI

Medyada yürütülen iftira kampanyalarından sonuç alamayan FETÖ mensupları, Güney Afrika'daki FETO okulunun finansörü Sumo Coal firması üzerinden yargıda kıskaca soyundu. Bu çerçevede sözkonusu firma üzerinden Ebubekir Salim'e kumpas davaları açıldı. Güney Afrika'nın Pretorya şehrinde 'Moonlight' isimli okulu inşa ederek FETÖ'cülere bağışladığı söylenen Sumo Coal firması adına (İsraf Ç. oğlu Muhammed Furkan Ç. ile Harun Ç. oğlu Hüseyin Ç.) Güney Afrika mahkemelerinden Ebubekir Salim aleyhine kararlar aldırıyor. Türkiye'deki taktiklerinin aynısına Güney Afrika'da da başvuran FETÖ, yıpratma kampanyasının bir sonraki aşamasında sözkonusu mahkeme kararını, daha ilgili taraflara bile ulaşmadan basına servis ederek 'hedef isimlerin' bu ülkedeki etkinliği kırmak istiyor. Örgüt böylelikle Türkiye-Güney Afrika arasında kurulmak istenen ticaret köprüsünü engellemeye çalışıyor.

FETÖ Cyril'den rahatsız

FETÖ'nün kumpasına maruz kalan MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim, "Sayın Cyril Ramaposa'nın başkan olmasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile arasında başlayan sıcak ilişkiler bu çevreleri rahatsız etmekte. 26-28 Temmuz 2018 tarihlerinde Güney Afrika'nın ev sahipliğinde yapılacak BRICS zirvesine Sayın Cumhurbaşkanımızın özel davetli statüsüyle katılacak olması ilişkileri farklı bir seviyeye taşıyacak. Bizler Pretorya Türk Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen önderliğinde bu zirveye hazırlanırken FETÖ kaynaklı bu tür saldırıları aslında bekliyorduk" dedi. Hem Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen'e hem MÜSİAD'a hem de Güney Afrika'daki Türkiye gönüllülerine FETÖ tarafından sistematik saldırı dalgası başlatıldığını belirten Salim, "Bunlarla azimle mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaçacak delik bulamazlar

FETÖ'nün kirli kampanyasına ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "Güney Afrika, FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerden biri. Fakat bu karalama kampanyası ile hiçbir yere varamayacaklarını onlar da görecek" dedi. Ülgen şöyle konuştu: "Özellikle Kosova ve Gabon'dan bizim anılan hükümetlerle işbirliği çerçevesinde birtakım FETÖ'cülerin iadesi süreci, buradakileri doğal olarak endişeye sevk etti. Güney Afrika makamlarıyla 15 Temmuz 2016'dan beri düzenli bir diyaloğumuz var. Hem siyasi kanalla hem de hukuki işbirliği anlamında. Bizim FETÖ ile ciddi manada mücadelemizi bildikleri için basını kullanarak ciddi bir karalama kampanyası başlattılar. Bir grup basını etkilemek suretiyle bir haftadan fazla süredir ülkemiz hakkında, işbirliği içinde olduğumuz bazı işadamlarımız hakkında bir kampanya sürdürüyorlar. Fakat gerçekleri saklayamazlar. Biz hukuk çerçevesinde Güney Afrika makamlarıyla istihbarat paylaşımımızı yapıyoruz. İşbirliğimiz devam ediyor. En nihayetinde FETÖ'ye kaçacak hiçbir delik kalmayacak. Onlar da bunun farkında."

Fazlı Şahan