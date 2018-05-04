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Gediz'in yeni Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak oldu

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'nun 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde AK Parti Kütahya Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından belediye meclisi boşalan Belediye Başkanlığına Muharrem Akçadurak'ı seçti.
04 Mayıs 2018 22:10
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Gediz'in yeni Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak oldu

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'nun 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde AK Parti Kütahya Milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından belediye meclisi boşalan Belediye Başkanlığına Muharrem Akçadurak'ı seçti.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seçim ile Muharrem Akçadurak Gediz Belediye Başkanı seçildi. Devir teslim törenine, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Yerel Yönetimler Başkanı Nurettin Kaplan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Aday Adayı Mehmed Ali Saraoğlu, Belediye Başkan Vekili Hakan Arpacı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Kadın Kolları, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Mehmet Oyan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Belediye Başkanlığına seçilen Muharrem Akçadurak yaptığı konuşmada, "Başbakanımız Binali Yıldırım ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya nezdinde bir süredir yapılan değerlendirme ve istişareler sonucunda; Başbakanımızın takdiri ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile bu kutlu göreve layık görüldüm. Gediz'e hizmet etmek bir onurdur. İnanıyorum ki bu onuru bütün meclis üyesi arkadaşlarım da hak etmiştir. Bu sonucun ilçemize milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Belediye Başkan Vekili Hakan Arpacı, başkanlık mührünü yeni seçilen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teslim etti.

Uzun yıllar Gediz Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmed Ali Saraoğlu, başkanlık rozetini teslim ederek, "Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a yeni görevinde başarılar diliyorum, ilçemize hayırlı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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