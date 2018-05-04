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Malatya'nın belediye başkanına ilk operasyonel haber
Operasyonel haberlerle bilinen odatv adlı internet sitesi Malatya Büyükşehir belediyesi başkanına yönelik ilk operasyonel haberini yaptı ve odatv'nin kendisi Atatürk'ü sansürlemesine rağmen, Hacı Uğur Polat'ın Atatürk'ün resmini makam odasından kaldırdığını öne sürdü.
Odatv.com, bugün Fethi Yılmaz imzasıyla saat 19:00'da yaptığı haberde, belediye başkanlığına seçilen Hacı Uğur Polat'ın, makam odasındaki Atatürk'ün resmini kaldırdığını iddia etti.
İnternet sitesi, haberine dayanak olarak da bir fotoğraf yayımladı. Fotoğraf aşağıda yer almaktadır.
Ancak, yayımlanan fotoğrafın aynısı belediye web sitesinde durmakta olup, odatv'nin fotoğrafa montaj yaptığı ve Atatürk'ü kararttığı görülmektedir.
Belediye'nin web sitesinde yer alan fotoğrafları görmek için tıklayınız.
İŞTE ODATV'NİN YAYIMLADIĞI FOTOĞRAF
İŞTE FOTOĞRAFIN GERÇEK HALİ (Sadece açı ayarından dolayı resimde parlama var)
AYNI GÜN İÇİNDE VERİLEN BAŞKA BİR FOTOĞRAFTA ATATÜRK RESMİ GAYET NET GÖRÜLÜYOR
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