1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksici esnafından Bakan Eroğlu'na 'Yerli vekil istiyoruz' talebi

Isparta'da katıldığı programlardan sonra esnaf ziyareti yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu duraklarında konuk ederek gül dondurması ikram eden taksici esnafı, illerin yerli milletvekilleri olması hususunda taleplerde bulundu. Ziyarette konuşan bir taksicinin "Buradan 4 vekil çıkaralım, ama 4'ü de Ispartalı olsun istiyoruz. Ne kadar çok olursa, bizimle o kadar ilgi-alaka oluyor. Her il kendi vekilini çıkarsın" sözlerine karşılık veren Bakan Eroğlu, "Ben de aynen destekliyorum" cevabını verdi.
04 Mayıs 2018 22:39
Yazdır
Taksici esnafından Bakan Eroğlu'na 'Yerli vekil istiyoruz' talebi

Isparta'da katıldığı programlardan sonra esnaf ziyareti yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu duraklarında konuk ederek gül dondurması ikram eden taksici esnafı, illerin yerli milletvekilleri olması hususunda taleplerde bulundu. Ziyarette konuşan bir taksicinin "Buradan 4 vekil çıkaralım, ama 4'ü de Ispartalı olsun istiyoruz. Ne kadar çok olursa, bizimle o kadar ilgi-alaka oluyor. Her il kendi vekilini çıkarsın" sözlerine karşılık veren Bakan Eroğlu, "Ben de aynen destekliyorum" cevabını verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde geldiği Isparta'da partili milletvekili, il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanlarıyla birlikte esnaf ziyareti yaparak çay ocağında vatandaşla yorgunluk kahvesi içti, erkek kuaföründe saç tıraşı yaparak, taksici esnafıyla gül dondurması yedi. Eroğlu, Isparta'da cadde - sokak esnaf gezisi yaparak, bakanlığı tarafından üretilen orman çaylarını vatandaşa dağıttı.

Bakan Eroğlu'nun esnaf ziyaretlerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, parti yöneticileri, siyasi ve bürokratlar katıldı.

Çay ocağında yorgunluk kahvesi içti

Isparta Valiliği önündeki tören çıkışında yaya olarak Tarihi Üzüm Pazarı'na gelen Bakan Eroğlu, burada esnaf ziyareti yaptıktan sonra arastadaki bir çay ocağında dinlendi.

Bakan Eroğlu burada beraberindekilerle birlikte yorgunluk kahvesi içerek, vatandaşlara da çay ısmarladı.

Esnaf ziyaretlerine daha sonra kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde devam eden Eroğlu, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Erkek kuaföründe saç tıraşı yaptı

Bakan Eroğlu'nun ziyaretleri sırasındaki renkli görüntüler ve esprileri yüzlerde tebessüm bıraktı.

Isparta'daki esnaf ziyaretleri kapsamında bir erkek kuaförüne giren Eroğlu, burada berber koltuğunda oturan bir kişinin saçını kesti.

Taksici esnafından Bakan Eroğlu'na yerli vekil talebi

Berberden sonra çok sayıda işletmeci ve vatandaşı ziyaret eden Eroğlu, bir taksi durağı önünde bekleyen şoför esnafın davetini kırmayarak, durakta konuk oldu.

Burada kendisine Isparta'ya özgü gül dondurması ve su ikram edilen Eroğlu, şoför esnafın siyasi taleplerini dinledi.

Durak sakinlerinden bir şoför, Bakan Eroğlu'na, "Bakanım, sizden isteğimiz; vekil olarak Isparta'mızın yerlilerini istiyoruz. Birinci isteğimiz bu, bizim vekilimiz (Süreyya Sadi Bilgiç) çok iyi, gerçekten Isparta'mızla ilgileniyor, bize yardımcı oluyor. Buradan 4 vekil çıkaralım, ama 4'ü de Ispartalı olsun istiyoruz. Ne kadar çok olursa, bizimle o kadar ilgi - alaka oluyor. Her il kendi vekilini çıkarsın" dedi.

Eroğlu, taksici esnafına, "Ben de aynen destekliyorum" yanıtını verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,042 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bozdağ: Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi
05 Mayıs 2018 11:00		 Seçim ittifakı için yarın son gün
05 Mayıs 2018 09:45
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
05 Mayıs 2018 09:35		 Diyarbakır'ın terör örgütüne ait sığınak imha edildi
05 Mayıs 2018 09:20
Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir
05 Mayıs 2018 09:07		 AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
05 Mayıs 2018 08:50
Diriliş manifestosu
05 Mayıs 2018 08:40		 Enerji Bakanı Albayrak'tan Çin'de üçüncü nükleer santral teması
05 Mayıs 2018 08:20
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
05 Mayıs 2018 08:00		 Dörtlü ittifakın ismi belli oldu: Millet İttifakı
05 Mayıs 2018 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geri dönmek 3
tırnakla diş temizlemek 2
ayyuka çıkmak 1
haber almak 1
yan hakem 1
arda turan 1
mouse 3
popülasyonda diş temizle merakı 3
akademisyen anne 1
05.05.2018 fenerbahce doğuş vs beşiktaş sompo japan maçı 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam