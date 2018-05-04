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AYM, 7 kanunun iptal istemini görüştü
Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs 2018 tarihli gündemde yer alan 7 konuyu görüştü
Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs 2018 tarihli gündemde yer alan 7 kanunun iptal istemini görüştü.
Mahkeme iki dosyada esasa geçilmesine karar verirken, diğer dosyalardaki iptal istemini reddetti.
İŞTE AYM'NİN KARARLARI
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