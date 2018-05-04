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Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun Yörük açıklamalarına eleştiri

4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali 25. Yörük Toyu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silifke Türkmen Çalıştayı'nda, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" söylemlerini sert bir dille eleştirerek, "Bazı tarihi bilmeyenler, ya da nifak sokmayı, fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylüyor, tam tersi. Yörükler vatan haini ne zaman oldu da Osmanlı zulmedecek. Yörükler Selçuklu'nun da, Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur, ta kendisidir" dedi.
04 Mayıs 2018 23:06
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Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun Yörük açıklamalarına eleştiri

4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali 25. Yörük Toyu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silifke Türkmen Çalıştayı'nda, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" söylemlerini sert bir dille eleştirerek, "Bazı tarihi bilmeyenler, ya da nifak sokmayı, fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylüyor, tam tersi. Yörükler vatan haini ne zaman oldu da Osmanlı zulmedecek. Yörükler Selçuklu'nun da, Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur, ta kendisidir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörükler Derneği işbirliği ile düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Festivali 25. Yörük Toyu, temsili Yörük göçü ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının ardından, mehteran takımının öncülük ettiği yürüyüş, develer eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman'ın katılımıyla başladı. Boynuna Yörük poşusu takan Türel, turistleri ve Antalyalıları selamladı.

Cumhuriyet Caddesi'nden, Işıklar Caddesi'ne oradan Karaalioğlu Parkı'na kadar süren göçte, Yörükler geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla renkli görüntüler oluşturdu. Misafir olarak festivale yöresel kıyafetleriyle katılan, Romanya, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk ekipleri büyük beğeni topladı. Cadde boyunca develeri gören turistler ve vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaalioğlu Parkı'nda devam eden Yörük Festivali'ne, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç ve Atay Uslu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yörük derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yörükler olarak tarihe ve geçmişiyle gurur duyduklarını belirterek, bu geleneği yaşatmaktan, gelecek nesillere aşılamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocukluğunda 3 yaşında deve ve atlarla Alanya'dan Toroslar'ın arkasındaki Söbüçimen Yaylası'na gittiği günleri hasretle hatırladığını dile getiren Çavuşoğlu, "3 gece dört gün, bir tarafta koyunlar keçiler. Gittiğim her ülkede her dostuma benimle ilgili sorular sorduğu zaman bunu anlatmaktan da onur duyuyorum. Çünkü biz geçmişimizle, ecdadımızla onur duyuyoruz." diye konuştu.

"Kore markası Türkiye'de çip üretecek"

Bugün dünyanın hızla değiştiğini işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye'de çok değişiyor. Dünyadaki değişime uyum sağlamanın ötesinde Türkiye olarak da hedeflerimize ulaşmak için her türlü yenilik ve fırsatları değerlendiriyoruz. Büyük hamleler yapıyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla Güney Kore'den geldik. Kore bizden geri bir ülkeydi. Kore Savaşı'na katıldık, şehitlik verdik, onlarla kan kardeşi olduk. Ama bugün Koreliler bizden ileride. Teknolojide ileride. Örneğin çip üretiminde Kore çok ileri bir noktada. Cumhurbaşkanımız Korelilere Samsung firmasına Türkiye'de yatırım yapmasını teklif etti, onlarda kabul etti. Teknoloji sizdeyse de dünyanın başka yerindeyse de mutlaka geliştireceksiniz veya getireceksiniz. Niye biz teknoloji transfer ediyoruz, savunma sanayi ve tüm konularda, kendi teknolojimize sahip olmak için. Dünya her alanda değişiyor, yeniliği yakalamamız lazım. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için her türlü yeniliği değerlendirmemiz gerekir." dedi.

"İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na eleştiri"

Bunu yaparken örf, adet ve geleneklerin yaşatılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Tarihimizle onur ve gurur duymamız, utanmamamız lazım. Ecdadımızdan utanmayacağız. Selçuklu ile de, Fatih Sultan Mehmet'le, Kanunu Sultan Süleyman'la, Mustafa Kemal Atatürk'le de gurur duyacağız. Utanmayacağız. Ama tarihi de çok iyi bileceğiz. Bazı tarihi bilmeyenler, ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylüyor. Tam tersi. Yörükler vatan haini ne zaman oldu da Osmanlı zulmedecek. Yörükler Selçuklu'nun da, Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur, ta kendisidir. Yörüklere zulmetmeyi bir kenara bırakın. Ecdadımız en hassas yerlere kendi güvenliği dahil Yörükleri yerleştirmiştir. Canını dahi onlara emanet etmiştir. Ecdadımız gittiği her yere adalet medeniyet yanında da Yörükleri götürmüştür. Yörükler geçmişte de bugün de el üstünde tutulmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Yörük ateşi meşaleye dönüştü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörüklerin Antalya'ya çok yakıştığını ve omuzlarında taşıdıkları koca bir tarihi yaşatıp sahip çıktıklarını ifade etti.

Yörük kültürünün tanınması, gelişmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması için elinden gelen desteği verdiğini dile getiren Türel, "4 yıl önce yakılan Yörük ateşi bugün meşaleye dönüştü. Bu ateşi daha da büyüterek kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Bu kültürü tüm yönleriyle yaşatmayı başardık. Tarihimiz, kültürümüz, milli değerlerimizi, kardeşliğimiz, şehitlerimiz adına bu kutlu yürüyüş devam edecektir. Her medeniyet bu topraklarda yaşamanın bedelini ödedi. Sürekli bir bedel ödetme yarışında bulunanlar elbette karşılarında güçlü bir Türkiye'yi birbirine kenetlenmiş bir millet bulmayı hazmedemiyor. Onların bu isteğine milli şuurla hep birlikte karşılık veriyoruz. Yörüklük bu milli şuurun hissedildiği en önemli kültürümüzdür." diye konuştu.

Antalya'nın festivalleriyle anılan bir kent olduğunun altını çizen Türel, Yörük festivali de Antalya'nın marka değerlerinden birisi haline getirildiğini belirtti.

"Bir kültür yürüyüşü"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültüründe doğaya saygı anlayışının olduğunu ifade ederek, "Doğayla barışık olmayı gelecek kuşaklara aktaracaktır. Bizim göç ederken obamızı yaşatırken teme duruşumuz var elimizdeki kaynaklarımız ortak yararımız için kullanmak. Kamusal bakış açısı, ortak yarar açısından bakmak. Bu kültür bir yürüyüştür. Bugün yerleşik kültüre geçsek de bizi hep yürürüz hep geleceği yarın nereye varacağımızı düşünürüz." ifadelerine yer verdi.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, kültürün önemine dikkat çekerek, Yörük kültürünün Türk kültürünün özü olduğunu belirtti.

Festival, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansı ve yerel sanatçıların konserleriyle devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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