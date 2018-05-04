Zırhlı Birlikler Okulu darbe davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, verilen müzakere arasının ardından ara kararları açıkladı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, bazı sanıklar hakkında beyanda bulunan kişilerin gelecek celse mahkemede tanık olarak dinlenilmesine, soruşturma aşamasında mevcut dosyadan soruşturma dosyası ayrılan 41 şüpheli hakkındaki soruşturma akıbetlerinin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar verildiğini açıkladı.

Aralarında eski korgeneral Yıldırım Güvenç ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın da olduğu bazı kişilerin soruşturma aşamasında verdiği beyanların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 23 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Aralarında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de olduğu 52 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Darbe girişimi günü kışladan 2 tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, askeri araçların halkın karşı koyması üzerine birliğe döndüğü ve tekrar çıkış yapamadığı kaydediliyor.