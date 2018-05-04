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Kilis'te FETÖ'den 7 polis tutuklandı

Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser ile komiser yardımcısı ile 5'i polis 7 kişi tutuklandı.
04 Mayıs 2018 23:11
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Kilis'te FETÖ'den 7 polis tutuklandı

Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser ile komiser yardımcısı ile 5'i polis 7 kişi tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, daha önce açığa alınan komiser M.Ş. komiser yardımcısı N.K., polis memurları Z.K., A.Ç., M.K., B.İ ile S.K.G gözaltına alındı. İfadeleri alınan polisler, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 polis cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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