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5 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
05 Mayıs 2018 00:02
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5 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine katılacak.

(Kayseri/14.30/16.30/18.30)

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Dakka)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bozüyük Belediyesi kapalı pazar yeri açılış törenine iştirak edecek.

(Bilecik/14.00)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında oynanacak gösteri maçını izleyecek.

(İstanbul/11.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediyesinde makine devir teslim törenine katılacak, Çaykur Rizespor'un eski ve mevcut futbolcularıyla sohbet edecek, Spor Toto 1. Lig'deki Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep maçını izleyip kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

(Rize/13.00/14.15/17.00/19.00)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye Elele Derneği yeni hizmet binasını ziyaret edecek, Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları'na iştirak edecek.

(Ordu/12.00/15.00)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, büyükşehir belediyesi, esnaf ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak. Bakan Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirecek.

(Denizli/10.00-14.00/Afyonkarahisar/16.00/17.15)

7- CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kuruluna Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Doğa Koleji 10. Geleneksel Bilim, Teknoloji, Sanat Etkinlikleri Sergisi ve anaokulu açılış töreni ile Ramada Otel'deki "Ekonominin Gelecek Yüzyılı Sempozyumu"na katılacak.

(Düzce/10.00/Sakarya/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni ile gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, esnaf ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Denizli/10.00-13.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) düzenlediği, "İrade, Erdem ve Hürriyet" temalı 5. Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)
Anadolu Ajansı
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