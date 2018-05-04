Karaaslan: Türkiye'yi 3 kat büyüttük

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'yi 3 kat daha büyüttük. Bütün yol kesmelere, önümüze çıkarılan engellere rağmen bunu sizlerle başardık." dedi.

Karaaslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu büyümede iş adamlarının büyük katkısı olduğunu ifade eden Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'yi 3 kat daha büyüttük. Bütün yol kesmelere, önümüze çıkarılan engellere rağmen bunu sizlerle başardık ama bugün bunu başarırken tek başımıza başardığımızı iddia edemeyiz. Bütün toplumun bunda çok katkısı var. İş dünyası da bu konuda çok öncü." diye konuştu.

Karaaslan, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin çoğu zaman buna farklı oyunlarla ve ekonomi üzerinden başvurduğunu anlatarak, bu tür girişimlere fırsat vermediklerini aktardı.

Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesinin devam ettiğine işaret eden Çiğdem Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşanan bütün saldırılara rağmen 2017 yılında yüzde 7,8'lik bir büyüme ile dünya rekoru kırdık. Bu çok önemlidir. Çünkü dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri arasında bir rekor kırdık. O hain hamlelere rağmen rekor kırdık. Bunu istihdam, üretim hamlesiyle başardık. Sizlerle el ele vererek Türkiye'nin gücüne güç kattık.''

Konuşmanın ardından, daha önce oda yönetiminde görev alan iş adamlarına hizmetlerinden ötürü plaket verildi.