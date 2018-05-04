Cumhurbaşkanı adayı İnce Yalova'da havai fişeklerle karşılandı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce memleketi Yalova'da havai fişeklerle karşılandı.

CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Yalova'ya gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Elmalık köyünde havai fişeklerle ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. İlk olarak kendisini karşılamaya gelen annesi Zekiye İnce'nin elini öpen İnce ardından kısa bir konuşma yaptı. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, "Bize bir şey lazım. Bize huzur ve barış lazım. Bu ülkede huzuru sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. İster PKK, ister IŞİD ve ister FETÖ, hangi terör örgütü olursa canına okuyacağız. Yetimin hakkını yiyenlerden de hesap soracağız. Önce içeride birlik ve dirliği sağlayacak sonra dünyaya da meydan okuyacağız. İçeride birlik ve beraberliği sağlayamaz, dış siyaseti iç siyasete malzeme yaparsan bu iş olmaz. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var. Bana en büyük projen ne diyorlar. Benim projem huzur. Kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı olacağım. Rozetimi çıkardım. Artık 6 oku takmayacağım. Benim rozetim artık Türk bayrağı. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "CHP'ye en çok husumet besleyen bir şahsı cumhurbaşkanı adayı olmuştur" sözlerine de cevap veren İnce, "Benim MHP ve ülkücülere hiçbir husumetim yok. Tam tersine 2. Yalova seçimlerini onların katkıları ile aldık. Yani Yalova'daki MHP'liler, ülkücüler 2. Yalova seçimlerinde bizi desteklemeselerdi biz o seçimi alamazdık. Benim MHP ve ülkücülere karşı hiçbir husumetim yok. Ama Bahçeli'nin politikalarını beğenmiyorum" dedi.

İnce daha sonra köy kahvesinde oturup köylüleri ile çay içip sohbet etti. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yarın ilk mitingini de Yalova'da düzenleyecek.