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Jandarma kaçak avlananlara göz açtırmıyor
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri avlanma yasağına rağmen barajda avlanan kişilere göz açtırmıyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri avlanma yasağına rağmen barajda avlanan kişilere göz açtırmıyor.
Jandarma ekipleri dört farklı olayda olta ve ağ ile avlanan kişileri suçüstü yakaladı. Atatürk Barajı Kızılcapınar Köyü Sitilce Mevkiinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri A.A., M.Y., H.D., ve B.G. isimli şahıslara 50 metrekarelik ağ ile balık avladıklarını tespit etti. Şahısların her birine bin 322 TL idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen ağlar ise Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
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