|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
KYK bin 220 personel alacak
KYK iki personel alım ilanıyla toplam bin 220 kişi alacak
Kredi Yurtlar Kurumu 756 yurt yönetim memuru, 172 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli, 86 şoför olmak üzere toplam bin 220 personel alacak.
Başvurular KPSS puanı ile yapılacak.
Adaylar KPSS puanına göre sıralamaya alınacak.
Başvurular 9 Mayıs ila 18 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
756 kişilik yurt yönetim memuru ilanı için TIKLAYINIZ
464 kişilik personel alım ilanı için TIKLAYINIZ
Bu haber 62,308 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI