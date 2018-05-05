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KYK bin 220 personel alacak

KYK iki personel alım ilanıyla toplam bin 220 kişi alacak
05 Mayıs 2018 01:13
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KYK bin 220 personel alacak

Kredi Yurtlar Kurumu 756 yurt yönetim memuru, 172 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli, 86 şoför olmak üzere toplam bin 220 personel alacak.

Başvurular KPSS puanı ile yapılacak.

Adaylar KPSS puanına göre sıralamaya alınacak.

Başvurular 9 Mayıs ila 18 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

756 kişilik yurt yönetim memuru ilanı için TIKLAYINIZ

464 kişilik personel alım ilanı için TIKLAYINIZ
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