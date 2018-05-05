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Akseki Adliyesi yazı işleri müdürü kazada hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Akseki Adliyesi yazı işleri müdürü hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Akseki Adliyesi yazı işleri müdürü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Kara yolunun 9. kilometresinde bulunan kaçış rampaları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Arıkoğlu (61) idaresindeki 42 ZH 834 plakalı otomobil, virajı alamayarak kayalıklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Arıkoğlu ağır yaralanırken, araçta bulunan eşi Meryem Arıkoğlu (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Muzaffer Arıkoğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Meryem Arıkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Meryem Arıkoğlu'nun Seydişehir Adliyesinde katip olarak çalışırken girdiği sınav sonrası Akseki Adliyesinde Yazı işleri Müdürü olarak atandığı ve hafta sonu tatili için Seydişehir'e geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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