24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde görev alacak kişilere ne kadar ücret verilecek?

Ücretler nereden alınacak ve hangi tarihe kadar yatacak?

İşte bu soruların cevabı:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/01/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararı üzerine 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler şu şekilde belirlenmiştir: :

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

-Baskan ve Üyeler 217,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00

-Şoför ve Hizmetliler 93,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00

- Askı Yeri Görevlileri 88,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

C) SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00

- Üye 93,00

D) BİNA SORUMLULARI 102,00

GÜNDELİK ÜCRETLERİ

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 02/05/2018 tarih ve 2018/349 sayılı kararı üzerine 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerine şu şekilde belirlenmiştir:

24 Haziran 2018 8 Temmuz 2018 Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına (3) (2) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (2) (2) Kamu görevlisi olan ve eğitim verilen sandık kurulu üyelerine (2) (2) Kamu görevlisi olan ve eğitim verilmeyen sandık kurulu üyelerine (1) (1) Siyasi partili sandık kurulu üyelerine 1 (1)

adet gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararında belirlenen ücret tarifesi esas alınarak;

Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri gerekmekte olup, bu durumda, bina sorumlularına 4 gündelik ödenecektir. İhtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına da bina sorumlularına ödenecek gündelik miktarı kadar ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

Ücretler hangi tarihe kadar alınabilecek?

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü itibariyle malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak olup, kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir:

-Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına: 102x3= 306 TL

- Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 102X2= 204 TL

- Kamu görevlisi olan ve eğitim verilen sandık kurulu üyelerine: 93X2= 186 TL

- Kamu görevlisi olan ve eğitim verilmeyen sandık kurulu üyelerine: 93X1= 93 TL

- Siyasi partili sandık kurulu üyelerine: 93x1= 93 TL

Ücret ödenecektir.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. tura kalması halinde:

-Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına: 102x2= 204 TL

- Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 102X2= 204 TL

- Kamu görevlisi olan ve eğitim verilen sandık kurulu üyelerine: 93X2= 186 TL

- Kamu görevlisi olan ve eğitim verilmeyen sandık kurulu üyelerine: 93X1= 93 TL

- Siyasi partili sandık kurulu üyelerine: 93x1= 93 TL

Ücret ödenecektir.