|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
YTB Başkanı görevden alındı
Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Mehmet Köse atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59 ve 73'üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci maddesiyle 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
Bu haber 11,632 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI