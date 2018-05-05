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Gizemli kız' merakı polise zor anlar yaşattı
Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu
Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü
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